نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أيفون 13 برو ماكس الجديد( مواصفات ومميزات) في المقال التالي

عمر شويل - جدة أيفون 13 برو ماكس هو علامة مميزة للتكنولوجيا، فقد باتت التكنولوجيا تتحكم تحكمًا شبه كليًا في حياتنا اليومية، ولعل من إحدى تلك الوسائل المتاحة لدى الجميع هو الأجهزة اللوحية، التي أصبحت باهظة الثمن لدرجة نجد صعوبة في امتلاكها، اليوم سوف نحدثكم في هذا المقال عن أفضل أجهزة لوحية تستخدم أحدث أنظمة الجهاز الاصطناعي، والماركة أو العلامة التجارية المفضلة لدى الكثير من مستخدمين هذه التكنولوجيا هي أبل Apple، تلك الشركة الأمريكية التي توالت نجاحاتها منذ 1977 م، وظلت شركة لأنظمة البرمجيات والإلكترونيات وأجهزة الحواسب فقط لمدة ثلاثين عامًا، ومن ثم أصبحت الرائدة في مجال التكنولوجيا الخاصة بالأجهزة اللوحية، حيث اشتهرت بصناعة الأيفون، الأكثر شهرة والأكثر جودة على مستوى العالم، لعل جميعكم من محبي الiphone أو لديكم كامل الشغف لامتلاكه أو اقتناء منتجات شركة أبل وخاصةً iphone، في هذا المقال سوف نتحدث ونتعرف سويًا على أفضل أجهزة iphone لشركة أبل الأمريكية، وشرح جميع مميزات هاتف أيفون برو ماكس الجديد.

مميزات هاتف أيفون برو ماكس الجديد

هو من أحدث إصدارات هواتف أبل Apple iphone، ويتميز بأنه قد تمت إضافة تقنيات وتطويره عن سابقيه من أيفون برو ماكس 12، ولعل من أبرز تلك التطورات هو المعالج أبل A15 Bionic وكذلك نظام التشغيل ios 15، ويأتي أيضًا الجهاز بوزن 240 جرامًا، وأبعاد شاشة الطول 160.8 × العرض 78.1 × السمك 7.7 ملم، ألوانه مختلفة ومختارة بعناية شديدة لكي يتوافق مع جميع الأذواق المختلفة، فتتعدد ألوان iphone 13 برو Max من الرصاصي والذهبي إلى الفضي والأزرق.

كما أضافت أبل Apple للهواتف طبقة عالية الجودة من الزجاج للوجهات الأمامية للهواتف، من زجاج Ghorilla أو غوريلا، ضد الكسر وغير قابل للخدش، مع إضافة إطار من مادة السيليستين المقاوم للصدأ، ليصبح أفضل الأجهزة المعدة خصيصًا لتحمل الغبار ومقاومة الماء أيضًا.

يعد iphone pro max الجديد أفضل انسيابية عند حمله في اليد، حيث أصبح يحتوي لأول مرة على شاشة معدلة الوضوح ل 120 هيرتز، كما أن الجهاز مغلف من طبقة عالية الجودة من السيراميك، من أجل حماية أفضل ضد الخدش، كما إنه يأتي بcamera أمامية رائعة بدقة 12 ميجا بيكسل، وعدسة F/1.5، وعدسة أخرى بدقة تتراوح 12 ميجا بيكسل، وعدسة ثالثة بدقة 12 ميجا بيكسل بفتحة F/1.8، ولعدسة العزل TOF 3D LiDAR scanner، كما يستطيع كاميرا هاتف iphone 13 برو ماكس التقاط الفيديو بنقاء 4K بمعدل التقاط 24/30/60، وتأتي سعة البطارية 4373 أمبير لتدوم أطول، وتصمد أكبر من السابق، ومصمم أيضًا الهاتف لاستقبال العمل بنظام شريحتين، ويدعم ال 5G.

لعل من ضمن تلك المميزات الساحرة لهاتف أيفون 13 برو ماكس الجديد، أنه يدعم خاصية قريب المدى، أو ما تعرف ال NFC، التي تمكننا من الدفع باستخدام الهاتف أو تبادل البيانات بين هاتفي أيفون، وذلك من خلال تقريب الهاتفين لبعضهما البعض، أو استخدامه لتبادل رسائل أو كارت تعارف إلكتروني، يوجد به الإيميل الخاص بكم ورقم الهاتف وأرقام ال Whatsapp وغيرها من قنوات ال Social Media أو القنوات الاجتماعية، وذلك للأجهزة المقترنة معها.

تعد هواتف أبل Apple من أفضل مستخدمي الاستشعار الحراري في شاشاتها، بحيث يمكن المستخدم من إعطائه الإحساس الرائع بلمس الشاشة لهواتف أبل، كما أن الشاشة معدلة كليًا من حيث الحجم وجودة ونقاء الشاشة، إذ أصبحت ساطعة بشكل ملحوظ بنسبة 20%، مما يجعل الهاتف مناسب للظهور بأقصى سطوع تحت أشعة الشمس المنعكسة على الشاشة، لتمكنكم من استخدامه والرؤية الجيدة للشاشة، فالشاشة أصبحت أعلي في الهيرتز بحيث تساوي 120 هيرتز، كما أن الألعاب والبرامج أصبحوا أفضل أداء لهم بالجرافيك، ويرجع ذلك إلى المعالج القوي المزود به الهاتف، والشاشة الرائعة الجودة، التي تمكنكم من اختبار أدق التفاصيل، مما يجعل منها تجربة رائعة تستوجب التجربة.

وأخيرًا قد تم تطوير البطارية لهاتف iphone 13 برو ماكس، لتصبح أقوى صمودًا لوقت أبعد وأفضل، وفي النهاية أحب أن أضيف أن أفضل الأجهزة اللوحية لشركة أبل تعد الاختيار الأنسب لراغبي اقتناء الأجهزة ذات الجودة العالية باهظة الثمن، ولكن تذكر عزيزي المستخدم أنك تدفع أموالًا باهظة مقابل إمكانيات باهظة أيضًا، إذ أنت من يختار فأنت من يربح في النهاية.

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