نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هواتف فيفو Vivo X70 العالمية في المقال التالي

عمر شويل - جدة صرحت فيفو اليوم الجمعة عن مجموعة فخمة من هواتفها ذائعة الصيت Vivo x70 وقد ضمت المجموعة أحدث ثلاثة إصدارات وحل الإصدار الأعلى تحت هاشتاچ Vivo X70 Pro plus وقد تميز بالمعالج Snapdragon 888 plus وجاء داعمًا للكاميرا من خلال الشركةZEISS ، لذا اليوم سوف نقدم لكم هواتف فيفو Vivo X70 العالمية تابعونا.

هواتف فيفو Vivo X70 العالمية

الشاشة الجديدة تستخدم بلوحة LTPO، وهذا يشير إلى أنه يمكن أن تعدل معدل التحديث بروية، ويتم ذلك من خلال معدل التحديث التكيفي الذي يكون قابلًا للتعديل بما يعادل 1_120هرتز ومن أجل توفير الطاقة بنسبة تصل إلى 25٪ قررت الشركة دعم الشاشة E5 .

وقد بلغ حجم بطارية الجهاز 4500 ملي أمبير في الساعة الواحدة، والجهاز يدعم خاصية الشحن السريع بما يماثل 55وات، ولم تكتفِ فيفو بهذا وحسب بل أضافت الشحن اللاسلكي الذي تبلغ سرعته 50وات، وادعت الشركة الصينية أن هاتفها يمكنه مواصلة العمل المستمر لمدة 91 ساعة.

فيفو يعمل من خلال المعالج Snapdragon 888 plus كوالكوم الأقوى وهذا يؤدي إلى نتيجة حتمية فحواها أن سرعة الساعة أعلى بالنسبة لنواة وحدة المعالجة المركزية الأساسية، تقدر هذه السرعة ب 2.995 جيجا هرتز أما الزيادة النسبية فتبلغ 20٪ لمحرك الذكاء الاصطناعي.

ومما يجدر الإشارة إليه ما ذكره الموقع التقني “gsmarena” فقد أعلن ان الهاتف vivo X70 Pro plus يتميز عن بقية الأجهزة بشاشته الكبيرة من النوع E5 AMOLED وقد أنتج من الشركة Samsung وذلك بقياس 5.56بوصة أما العرض فقد جاء بدقة 1440 × 3200 بكسل، ليس هذا وحسب بل يدعم الجهاز الشاشة التقنية HDR.

كاميرا هاتف فيفو

يمتاز الجهاز فيفو بالكاميرا الرباعية والمستشعر GN1 الرئيسي من samsung وتبلغ دقته 50 ميجا بكسل أما الحجم فنسبته 1.2 ميكرومتر، ومما يجب ذكره أن المستشعر يدعم دمج البكسل بحجم يتخطى 2.4 ميكرومتر، بينما تبلغ فتحة عدسات المستشعر f/1.57.

مستشعر فيفو يمتاز بأعلى دقة فهو يدعم gimbal للتثبيت ويستعمل المستشعر IMX598 بدقة 48 ميجابكسل، ويمتاز بزوايا العرض الواسعة، وتبلغ 114درجة متصلة بوحدتي التصوير عن بعد.

بهذا نكون وصلنا لنهاية مقالنا الذي يحمل عنوان هواتف فيفو Vivo X70 العالمية وذكرنا لكم كافة التفاصيل ونود أن يكون نال إعجابكم.