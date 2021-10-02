نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أهم المميزات الموجودة في watchos 8 لساعات أبل الذكي في المقال التالي

عمر شويل - جدة أهم المميزات الموجودة في watchos 8 ل ساعات أبل الذكي، قامت إبل بإطلاق نظام ساعة watchos حتى يتم العمل على تحديث نظام التشغيل الجديد، بالإضافة إلى وجود العديد من الإشكال المميزة والتدريبات الموجودة فيها وتطبيق Mindfulness وبالتالي يوجد الكثير من المميزات التي سوف نتعرف عليها من خلال السطور القادمة.

قامت أبل بالاهتمام بالحركة الجسدية حيث أضافة معدل ضربات القلب ليتم استخدامها في التدريبات حتى تتمكن من معرفة مقياس السعرات الحرارية للأشخاص المستخدمين بشكل دقيق للغاية.

مميزات watchos 8 ل ساعات أبل الذكي

وبالتالي يعتبر تحديث watchos يوجد فيها الكثير من المميزات الهامة التي تتعلق بركوب الدراجات وتقوم بمعرفة كافة البيانات من جي بي أس حتى تتمكن من معرفة سرعة ضربات القلب في اللحظة التي تبدأ فيها بركوب الدراجة، وبالتالي يوجد الكثير من الخيارات التي تساعد الكثير من المستخدمين على الاستئناف التلقائي أو إيقاف المؤقت لكي تتمكن من الحصول على معلومات دقيقة ثم يمكنك أيضا تحديث حزميات الكشف عن السقوط.

أما بالنسبة للتجربة التنفس محسنة التي قامت شركة آبل بانشائه من خلال جلسة جديدة تعرف باسم Reflect ؛ وتأملات موجهة لمشتركي Fitness وبالتالي يمكن ضبط هذه الجلسة على أقل من دقيقة ويمكن تحميل التاملات الإرشادية كل أسبوع من خلال التطبيق الموجود على أبل يعرف باسم Mindfulness وذلك بداء من 27 سبتمبر ويتم عرضها أيضا على هيئة فيديو من خلال الايفون أو الايباد.

ساعة watchOS تطبيق Photos

يوجد أيضا بعد المميزات الأخرى الموجودة في ساعة watchOS الإضافية تطبيق Photos والذي تم تصميم وقبل ذلك مع وجود جهاز الاتصال بكل سهولة من إبل Watch من عرض Always-On ويمكنك أيضا الحصول على العديد من التطبيقات المقدمة من أبل سوف نوضحها لكم من خلال السطور القادمة وهي كالآتي Maps ، وMindfulness، وNow Play ، وPhone ، وPodcasts، وStopwatch، وTimers ويوجد أيضا العديد من التطبيقات الأخرى.