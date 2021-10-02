نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كيفية تحديث هاتفك الأيفون لأحدث نظام iOS 15 في المقال التالي

عمر شويل - جدة كيفية تحديث هاتفك الأيفون لأحدث نظام iOS 15 قامت شركة إبل بتحديث نظام iOS 15 لجميع المستخدمين حيث تم الكشف عنه لأول مرة كان في عام 2021 في شهر يونيو وهذا الأمر يساعد على زيادة العديد من المميزات الجديدة على أجهزة الايفون بجانب نظام التشغيل iOS 15 ، يتوفر iPadOS 15 للتنزيل.

تحديث هاتفك الأيفون لأحدث نظام iOS 15

بالتالي قامت إبل بطرح بعض المميزات الجديدة مثل FaceTime التي سوف تساعد الكثير من المستخدمين من المشاركة مع Android وPC كما حصل iMessage وهذه بعض التحديثات، بالإضافة إلى بعض الصور، كما وضحت هذه الشركات حيث يمكن البدء في عملية الترقية إذا كان يوجد لديك نسبة كبير من البطارية وقوة وأي فأي وذلك من خلال الخطوات التالية:

في الخطوة الأولى يتم فتح التطبيق ثم تقوم باختيار تحديد عام بعد ذلك تقوم بالضغط على تحديث البرامج بعد ذلك تبدأ بالضغط على التنزيل والتثبيت.

في الخطوة التالية سوف يحدث اتصال بين جهاز أبل وينبغي عليك أن تقوم بتنزيل وتحديثه بعد ذلك تقوم باتباع جميع الخطوات المطلوبة منك حتى تتمكن من عملية التثبيت بشكل صحيح ثم تبدأ ب إعادة تشغيل الجهاز حتى يعمل بنظام iOS 15 ثم تقوم باتباع نفس الخطوات مع اiPad ليتم تحديث إلى iPadOS 15.

تحديث نظام iOS 15

قد أوضحت مسؤول كوريا الجنوبية أنشئ شركة إبل وجوجل سوف تقوم بتمثيل قانون جوميا الجنوبية في منتصف أكتوبر وسوف يتم حظر جميع مشغلي متاجر ليتم تطوير البرامج مع أنظمة الدفع الخاصة به شركه أبل وجوجل بالتأكيد أن هيئة الاتصالات القومية سوف تقوم بوضع قانون تنفيذي سوف يتم العمل على تعديل قانون أعمال الاتصالات اللاسلكية في البلاد وذلك بداء من منتصف سبتمبر، وبالتالي أكد بعض المسؤولين أنه سوف يتم تنفيذ هذا القانون خلال ستة أشهر أو قبل ذلك.