سعر ومواصفات هاتف vivo x70 pro plus أحدث إصدارات فيفو

كشفت فيفو مؤخرًا عن سلسلة الهواتف الجديدة الرائدة vivo X7 والتي تشتمل على ثلاث إصدارات جديدة. كما كشفت عن أعلى إصدارات هذه السلسلة تحت اسم vivo X70 Pro Plus والذي يمتاز بمعالج من النوع Snapdragon 888 Plus، هذا بالإضافة إلى كاميرا مدعومة من شركة ZEISS.

مواصفات vivo X70 Pro Plus

يتسم الهاتف vivo x70 pro plus بمواصفات مميزة يمكن سردها فيما يلي:

يمتاز الهاتف بشاشته الكبيرة 6.56 بوصة، ونوعها E5 AMOLED من إنتاج سامسونج، بالإضافة إلى أن دقة العرض 1440× 3200 بكسل، كما أن الشاشة تدعمها تقنية HDR.

كما يتم استخدام تلك الشاشة بلوحة LTPO، وهذا يعني إمكانية التعديل التدريجي لمعدل التحديث.

ويمتلك vivo X70 Pro Plus بطارية قدرتها 4500مللى أمبير/الساعة.

كما أن البطارية تدعم الشحن السريع، وذلك بقدرة تبلغ 55 وات.

بالإضافة إلى أن الهاتف مزود بشاحن لاسلكي بسرعة 50وات.

ويدعم الجهاز العمل بمعالج كوالكوم

+Snapdragon 888.

كما أن الهاتف مزود بكاميرا خلفية رباعية ذات مستشعر GN1 سامسونج دقته 50 ميجابكسل.

وكذلك يدعم المستشعر خاصية دمج البكسل بحجم 2.4ميكرومتر، كما أن المستشعر له فتحة عدسة f/1.57.

وأيضًا يمتاز الجهاز بمستشعر فائق الدقة يمتاز بزوايا واسعة للعرض 114 درجة، حيث تتصل بوحدتين خاصتين بالتصوير عن بعد.

بالإضافة إلى أن الكاميرا تدعم تكبير بصري يصل إلى 5 مرات.

وكذلك تدعم كاميرا فيفو X70 Pro Plus، معالج الصور V1، والذي يعتمد على الذكاء الإصطناعي في معالجة الصور باستهلاك طاقة منخفض.

كما يدعم الهاتف المعيار IP68، وذلك يجعله مقاوم للغبار والماء.

ويتسم الجهاز بظهر مغطى بجلد نباتي، وهو متاح بلونين هما الأزرق والبرتقالي، هذا إلى جانب اللون الأسود الكلاسيكي.

بالإضافة إلى أن الهاتف يسمح بالاقتران بذاكرة رام سعتها 8 أو 12جيجا بايت، من النوع LPDDR5.

وكذلك يمكن أن يقترن الهاتف بذاكرة داخلية للتخزين بسعات 256 أو 512جيجا بايت، نوعها UFS 3.1.

ويتميز الجهاز بواجهة Origin OS 1.0 للمستخدم ترتكز على نظام أندرويد 11 للتشغيل.

سعر vivo X70 Pro plus

يوجد الجهاز في الصين بأسعار تبدأ من 850 دولار، وهو ما يعادل بالمصري 13300 جنيه، وذلك للموديل الأساسي ذو السعة 256+8 جيجابايت.