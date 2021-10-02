”تويتر” تطعن في قرار قضائي فرنسي يأمرها بإبلاغ نشطاء بخطواتها في مجال...

استأنفت شركة "تويتر" ضد قرار لمحكمة باريس يلزمها بإبلاغ جمعيات غير حكومية بالخطوات التي تتخذها في مجال مكافحة الكراهية عبر الإنترنت، حسبما أفاد به محامو الجمعيات، اليوم السبت.
وكانت محكمة باريس أمرت "تويتر" في 6 يوليو الماضي بأن تقدم في غضون شهرين معلومات إلى ست جمعيات فرنسية تنشط ضد التمييز، منها اتحاد الطلاب اليهود بفرنسا، والحركة المناهضة للعنصرية، ومن أجل الصداقة بين الشعوب، والرابطة الدولية لمناهضة العنصرية ومعاداة السامية (ليكرا).
وكانت المحكمة ألزمت "تويتر" بإرسال "أي وثيقة إدارية أو تعاقدية أو تقنية أو تجارية تتعلق بالموارد المادية والبشرية المنفذة" من أجل مكافحة نشر تصريحات تبرر "الجرائم ضد الإنسانية، والتحريض على الكراهية العنصرية، وعلى كراهية الناس بسبب جنسهم".
وقال المحامون إن الشركة استأنفت الحكم القضائي وتم تحديد 9 ديسمبر المقبل موعدا لجلسة للمحكمة للنظر في الطعن، وهو نبأ أكده مصدر قضائي لوكالة "فرانس برس"، دون أن يصدر أي تعليق من قبل "تويتر" ومحاموها.
وأوائل سبتمبر، أطلقت شبكة "تويتر" الاجتماعية، التي تتعرض لضغوط متزايدة لحماية مستخدميها من الكراهية عبر الإنترنت، نظاما يعلق لمدة سبعة أيام حسابات تستخدم "خطابات يحتمل أن تكون مسيئة" كإهانات أو تصريحات بغيضة، إلى جانب "إشارات متكررة وغير مرغوب فيها".
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