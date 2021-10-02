واتساب بلس الأزرق وأهم مزاياه وأحدث إصداراته 9.95 ضد الحظر

من التطبيقات المفضلة لدى الكثير من محبي ومستخدمي واتساب نجد الكثير يفضل واتساب بلس الازرق لما له من مزايا عديدة سوف نوضحها من خلال مقالنا، حيث ان واتساب الازرق يتميز بميزات خرافية وغير موجوده بأي نسخه اخرى ولهذا لديه شعبيه قويه لدى كثير من المستخدمين, تم تطوير وتعديل الواتس الازرق WhatsApp Plus من قبل المطور وأضافوا إضافات كثيره فيه مثل إخفاء الظهور وتغير الثيمات وزيادة حجم الحاله الى أكثر من 30 ثانيه والكثير من الميزات سوف نذكرها لكم في هذه المقالة، ويعد من أفضل النسخ المعدلة من خدمة التراسل الفوري الذي لاقى إستحسان الكثير من المستخدمين بفضل التحسينات والمميزات التي تم إضافتها، ويتميز التحديث الجديد للواتساب بلس الأزرق بامكانية ارسال فيديو بحجم يصل إلى 100 ميجا بايت لجهات الاتصال كما يمكن إخفاء وضع الأون لاين حتى في حالة الإتصال بشبكة الإنترنت، كما يتيح التطبيق ميزة إخفاء علامة إستلام الرسائل الزرقاء التي تخبر الصديق المرسل أنه تم إستلام الرسائل، ويمكن أيضا إخفاء الظهور من الحالات التي تم مشاهدتها بالفعل.

كيفية تثبيت واتساب بلس الازرق:

طريقة تثبيت الواتس الأزرق: بعد الإنتهاء من تنزيل تطبيق WhatsApp Plus على هاتف Android الخاص بك يتم التثبيت بخطوات كما يلي:

تحميل تطبيق WhatsApp Plus apk للهاتف الذكي أو أي هاتف ذكي أو جهاز لوحي من android. الآن يجب عليك عمل نسخة احتياطية من محادثاتك حتى لا تفقدها عند تثبيت تطبيق WhatsApp Plus apk ، افتح تطبيق WhatsApp من هاتفك ، اذهب إلى إعدادات – دردشات – نسخ احتياطي. الآن إلغاء تثبيت WhatsApp من جهاز Android الخاص بك ، انتقل إلى إعدادات – تطبيقات – Whatsapp – إلغاء التثبيت. أولاً ، اذهب الى “إعدادات” – “الأمان” – ” تفعيل التثبيت من مصادر غير معروفة”. الآن ، قم بتثبيت واتس بلس WhatsApp Plus على جهاز Android الخاص بك ، والذي تم تنزيله من أعلى ، يمكنك العثور عليه في مجلد التنزيل. افتح WhatsApp Plus انقر فوق “موافق” وتابع ، إذا رأيت رسالة طلب اذونات لتطبيق WhatsApp Plus لا تقلق اضغط على سماح. أدخل رقم هاتفك المحمول وتحقق من رقم هاتفك في WhatsApp Plus قد تستغرق هذه الخطوة بضع دقائق ، انتظر قليلاً لتقديم رمز التحقق إلى هاتفك. اضغط استرجاع النسخ الاحتياطي ، انتظر قليلا لاستكمال استعادة النسخة الاحتياطية. أدخل اسمك واختر صورة الملف الشخصي.

مميزات واتساب بلس الأزرق:

تم إضافة العديد من المميزات الإضافة إلى نسخة واتساب بلس الأزرق، لتناسب متطلبات المستخدمين ومن أهم المميزات الجديدة ما يلي :