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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بالخطوات كيفية حجب وإخفاء حالة واتساب عن أشخاص محددين في جهات الإتصال الخاصة بك في المقال التالي
من أفضل المزايا التي تميز واتس اب هذه الميزة التي نتكلم عنها اليوم فقد يكون من بين أصدقائك أحد المتطفلين أو الذين يزعجونك حينما يرون أنك فاتح واتساب ويرسلون رسائلهم المزعجة ولكي لا يظهر لهم أن حالتك نشطة كان مقالنا كيفية إخفاء حالتك عن بعض الأصدقاء ومن خلال موقع ثقفني والذي به كل جديد تكون مقالتنا، وفي هذه المقالة سوف نستعرض كيفية إخفاء حالة واتساب عن أشخاص محددين في جهات الاتصال، ففي الواقع لم تعد ميزة تحديث الحالة يمكن الاستغناء عنها من قبل معظم مستخدمي تطبيق التراسل الفوري الشهير واتساب، وكيف تختار من يرى حالتك على واتساب، إذا قام المستخدم بتفعيل إيصالات القراءة، فلن يتمكن من رؤية من شاهد تحديثات الحالة الخاصة به، وإذا قامت جهة اتصال تعطيل إعلامات القراءة، فلن تتمكن من معرفة ما إذا كانت قد شاهدت تحديثات الحالة الخاصة بك، ولهذا السبب لدى واتساب ميزة الخصوصية التي تسمح للمستخدمين بإخفاء تحديثات الحالة عن بعض الأشخاص في قائمة جهات الاتصال الخاصة بهم، وإليك كيفية إخفاء حالة واتساب عن أشخاص محددين دون الحاجة لحظرهم.
بالخطوات كيفية إخفاء حالة واتساب عن أشخاص محددين:
بخطوات بسيطة تتم حجب واتساب عن بعض الغير مرغوب فيهم من أصدقائك وهي كما يلي:
- افتح تطبيق المحادثات واتساب الخاص بك.
- اذهب إلى الإعدادات.
- اضغط على الحساب.
- انتقل إلى الخصوصية.
- وثم حدد الحالة.بعد ذلك حدد أحد الخيارات التالية:
- جهات الاتصال الخاصة بي: بموجب هذا الخيار سيرى جميع جهات الاتصال لديك تحديثات الحالة الخاصة بك.
- جهات الاتصال الخاصة بي باستثناء: وبموجب هذا الخيار سترى جميع جهات الاتصال لديك باستثناء الأشخاص الذين تحددهم ، وفي هذه الحالة سينقلك إلى قائمة جميع جهات الاتصال لديك في واتساب، ومنها حدد الأسماء التي ترغب في إخفاء حالتك عنهم، وسيتم استبعاد عرض حالتك عن هؤلاء.
- شارك فقط مع: وهذا الخيار سيمكّن فقط جهات الاتصال التي تحددها من رؤية تحديثات الحالة الخاصة بك، وبموجب هذا الخيار يمكنك إرسال حالتك لشخص أو مجموعة من الأشخاص فقط تقوم بتحديدهم.
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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بالخطوات كيفية حجب وإخفاء حالة واتساب عن أشخاص محددين في جهات الإتصال الخاصة بك على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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