متطلبات تشغيل لعبة ببجي نيو ستيت للاندرويد للاستمتاع بلعبة Pubg new state أحدث إصدار

متطلبات تشغيل لعبة ببجي نيو ستيت للاندرويد ، يبحث الكثير من محبي لعبة ببجي الأولي الأساسية عن طريقة تثبيت لعبة PUBG NEW STATE للاندرويد ، للاستمتاع بواحدة من أفضل الإلعاب الإلكترونية على الإطلاق، والتي تنافس وبشدة الإلعاب الإلكترونية الأخري المنتشرة على شبكة الأنترنت مثل لعبة فري فاير الشهيرة، كما أن لعبة Pubg new state لها متطلبات تشغيل أعلي من لعبة ببجي موبايل ، لذلك سوف نقدم لكم اليوم من خلال موقع ثقفني مواصفات تشغيل ببجي نيو ستيت للاندرويد لتشغيل اللعبة على الهاتف بكل سهولة وبدون مواجهة أي مشاكل، فتابعوني لمعرفة التفاصيل .

متطلبات تشغيل لعبة ببجي نيو ستيت للاندرويد

قامت الشركة المطورة للعبة ببجي موبايل بالإعلان عن النسخة الحديثة من لعبة ببجي نيو ستيت الذي سوف يتم إطلاقها في بداية شهر أكتوبر الجاري 2021، كما نشرت الشركة على صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي تويتر فيديو يحكي عن ببجي في عام 2051، لتحمل اللعبة الكثير من التطورات والتكنولوجيا الحديثة والغريبة التي سوف تكون موجودة في هذا الزمن، حاز هذا الفيديو على إعجاب ملايين الأشخاص وجعلهم يبحثون عن متطلبات تشغيل ببجي new state لسهولة تشغيل اللعبة والاستمتاع بها، وهذه PUBG new state متطلبات تشغيل للاندرويد :

يجب عليك توفير مساحة تخزينية لا تقل عن 5 جيجا بايت .

كما يجب ألا تقل مساحة الذاكرة العشوائية عن 3 جيجا رام .

كذلك تحتاج إلى أجهزة أندرويد بنظام تشغيل 6.0 فيما أعلي من ذلك .

طريقة تثبيت لعبة PUBG NEW STATE للاندرويد

يمكن لجميع محبي لعبة ببجي الجديدة تثبيت لعبة PUBG NEW STATE للاندرويد بكل سهوله، وبدون مواجهة أي مشاكل إثناء اللعب عن طريق إتباع هذه الخطوات :

من هاتفك الأندرويد قم بفتح متجر جوجل بلاي .

من مربع البحث الموجود أعلي صفحة المتجر أكتب ( لعبة PUBG New State للاندرويد ) .

) . أنقر على بحث .

على الفور سوف تظهر لك الصفحة الرسمية للعبة .

الآن أنقر على كلمة ( لعبة ببجي نيو ستيت للاندرويد ) ليتم تحميل وتثبيت اللعبة على هاتفك .

) ليتم تحميل وتثبيت اللعبة على هاتفك . الآن يمكنك فتح اللعبة والاستمتاع بها .

عند إتباع هذه الخطوات بشكل صحيح وبعد معرفة متطلبات تشغيل لعبة ببجي نيو ستيت للاندرويد ، يمكنكم الآن فتح اللعبة والبدء باللعب والاستمتاع .