نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر Huawei Nova 9 هاتف هواوي الجديد | أهم المواصفات والسعر في المقال التالي

Huawei Nova 9 الهاتف الجديد الذي أعلنت عنه شركة هواوي مؤخراً لينطلق إلي الأسواق الصينية في الخارج. يأتي الهاتف ضمن عائلة الـNova من هواوي والتي تعد أشهر سلاسل الشركة وأكثرها مبيعاً وينتظرها الكثير من المستخدمين حول العالم. يأتي هاتفي الشركة الأحدث Huawei Nova 9 ، و Huawei Nova 9 Pro بنظام تشغيل هواوي الجديد Harmony Os لتعيد به شركة هواوي مكانتها في أسواق الهواتف الذكية بعد الأحداث الأخيرة مع الحظر الأمريكي لها. مواصفات هاتف Huawei Nova 9 : ‌يتوفر الهاتف بوزن يقدر بحوالي 175 جراماً.‌

كما يدعم تركيب شريحتي إتصال تدعم شبكات الإتصال حتي الجيل الرابع 4G فقط.‌

لكن لا يتوفر المنفذ الخاص بإضافة كارت الميموري ، لذا لا يمكن زيادة سعة التخزين.‌

كذلك يأتي الهاتف بشاشة بحجم 6.57 إنش من نوع OLED بجودة FHD+ مع دقة 1080×2340 بكسل بمعدل كثافة 392 بكسل لكل إنش.‌

يدعم الهاتف أيضاً خاصية الـ1B Colors ، مع وجود أبعاد عرض 19,5:9 لعرض محتوي أكبر علي الشاشة.‌

كما يأتي الهاتف أيضاً مع معدل التحديث العالي 120 هيرتز ليقدم تجربة أكثر سلاسة علي الشاشة.‌

يتوفر الهاتف كذلك مع نظام التشغيل الجديد والخاص من هواوي HarmonyOS 2.0.‌

كما يحتوي الهاتف علي معالج ثماني النواة من شركة كوالكوم وهو Snapdragon 778G 4G ، والذي يأتي بدقة تصنيع 6 نانو متر.‌

يعمل المعالج بأربعة أنوية من نوع Kryo 670 بتردد يصل إلي 2.4 جيجا هيرتز.‌

أما عن الأربعة الأخري فمن نفس النوع Kryo 670 ، لكن مع تردد أقل 1.8 جيجا هيرتز.‌

كذلك يوجد معالج Adreno 642L يعمل كوحدة معالجة رسومات GPU بالهاتف.‌

ينطلق الهاتف أيضاً بإصدارين من سعة التخزين وهما : 128 جيجا مع 8 جيجا رام ، أو 256 جيجا مع 8 جيجا رام.‌

كما أن الهاتف يأتي مع ذاكرة تخزين من النوع السريع UFS ، لكن غير معلوم إصدارها. كاميرا هاتف Huawei Nova 9 : ‌كاميرا السيلفي تأتي بدقة 32 ميجا بكسل مع فتحة عدسة F/2.0 ، كذلك تأتي مع دعم الـHDR.‌

أما بالنسبة للكاميرات الخلفية فالهاتف يأتي مع أربعة كاميرات : الأولي بدقة 50 ميجا بكسل مع فتحة عدسة F/1.9 ، الثانية خاصة بالتصوير الواسع Ultra Wide بدقة 8 ميجا بكسل مع فتحة عدسة F/2.2.‌

الثالثة خاصة بالتصوير الماكرو وتأتي بدقة 2 ميجا بكسل مع فتحة عدسة F/2.4 ، وأخيراً كاميرا للعزل بدقة 2 ميجا بكسل مع فتحة عدسة F/2.4 أيضاً.‌

كما تدعم الكاميرات فلاش من نوع ليد ، مع دعم خاصية الـHDR و تصوير الـPanorama أيضاً.‌

كذلك يدعم الهاتف تصوير الفيديوهات بجودة 4K بمعدل التقاط 30 إطار لكل ثانية ، أو بجودة FHD وبدقة 1080 بمعدل التقاط 30 إطار أيضاً.‌

ويمكن التصوير بنفس الجودة عبر كل من الكاميرات الأمامية والخلفية علي حد سواء.‌

بالإضافة إلي وجود خاصية GYRO-EIS الخاصة بالتثبيت الإلكتروني. مواصفات أخري للهاتف : ‌سماعات الهاتف تأتي من نوع مونو وليست ستيريو كما المتوقع ، لكن جودة الصوت عالية.‌

كذلك لا يتوفر بالهاتف مدخل 3.5 مللي لتركيب سماعة الأذن.‌

يدعم الهاتف خاصية الـNFC.‌

لكن لا يدعم شبكات الراديو FM.‌

بصمة الهاتف Optical موجودة أسفل الشاشة ، مع دعم فتح الهاتف ببصمة الوجة بخاصية الـFace Unlock.‌

كما يأتي الهاتف مع بطارية بحجم 4300 مللي أمبير ، تدعم الشحن السريع بقدرة 66 وات حيث يمكن شحن الهاتف بنسبة 100% في خلال 38 دقيقة فقط.‌

كذلك يدعم الهاتف أيضاً الشحن اللاسلكي العكسي.‌

مدخل الشحن يأتي من نوع Type-C 2.0 ، مع دعم خاصية OTG.‌

يتوفر الهاتف بأربعة إختيارات من الألوان : الأسود ، الأزرق ، البنفسجي ، والأخضر. سعر هاتف Huawei Nova 9 : ‌420$ للنسخة الأولي 128 جيجا مع 8 جيجا رام ، أو حوالي 6600 جنية مصري.‌

465$ للنسخة الأعلي 256 جيجا مع 8 جيجا رام ، أو حوالي 7300 جنية مصري. الوسوم عمر شويل - جدة Huawei Nova 9 هاتف هواوي الجديد | أهم المواصفات والسعر - ثقفني error: غير مسموح بنقل المحتوي الخاص بنا لعدم التبليغ

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر Huawei Nova 9 هاتف هواوي الجديد | أهم المواصفات والسعر على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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