السبانخ أهم الأطعمة السحرية لفقدان الوزن

السبانخ أهم الأطعمة السحرية لفقدان الوزنالسبانخ واحدة من الخضروات الورقية المعروفة بأنها مصدر غنى بالحديد والعديد من الفيتامينات مثل فيتامين أ، والفوسفور والكالسيوم، لكنها بجانب ذلك تعد أفضل الأطعمة التى تساعدك فى خسارة وزنك، فهى تمنحك الشبع والامتلاء لأنها مصدر جيد للكربوهيدرات والبروتين والطاقة اللازمة لجسمك.

وطبقا لتقرير نشر في موقع verywellhealth، فأن السبانخ هى افضل خيار لك فى رحلة الدايت، لهذه العوامل:

1. تحتوى على نسبة عالية من الماء

السبانخ لها قدر كبير من الفوائد الصحية، خاصة لسد احتياجات جسمك من السوائل أثناء اتباع نظام غذائي، لأنها تحتوى على كمية جيدة من الماء.

2. محتوى الكربوهيدرات

محتوى الكربوهيدرات في السبانخ مفيد لمنحك الشعور بالامتلاء والشبع، حيث يمكنك تناولها كبديلا عن الأرز وغيرها من الكربوهيدرات التى تزيد وزنك دون مبرر.

3. منخفض السعرات الحرارية

تعتبر من الخضروات منخفضة السعرات الحرارية، لذا يمكن تناولها بأمان دون الخوف من الدهون الضارة التى تزيد وزنك.

4. محتوى الألياف

يعد استهلاك السبانخ مفيدًا للغاية، نظرًا لاحتوائه على نسبة عالية من الألياف التي يمكن أن تجعل المعدة تشعر بالشبع لفترة أطول حتى تتمكن من تجنب الطعام الزائد، بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن تساعد الألياف الموجودة في السبانخ أيضًا في تسهيل عملية الهضم.

5.تحرق الدهون

تحتوى السبانخ على مادة الثايلاكويد التي يمكن أن تكون مفيدة لتحفيز فقدان الوزن بحوالي 43٪، وذلك لأن الثايلاكويد يمكن أن يجعل الجسم يشعر بالشبع لفترة أطول ويقمع الجوع المفرط الذي يمكن أن يتحكم في الشهية.

