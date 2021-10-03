السبانخ أهم الأطعمة السحرية لفقدان الوزن
السبانخ واحدة من الخضروات الورقية المعروفة بأنها مصدر غنى بالحديد والعديد من الفيتامينات مثل فيتامين أ، والفوسفور والكالسيوم، لكنها بجانب ذلك تعد أفضل الأطعمة التى تساعدك فى خسارة وزنك، فهى تمنحك الشبع والامتلاء لأنها مصدر جيد للكربوهيدرات والبروتين والطاقة اللازمة لجسمك.
وطبقا لتقرير نشر في موقع verywellhealth، فأن السبانخ هى افضل خيار لك فى رحلة الدايت، لهذه العوامل:
1. تحتوى على نسبة عالية من الماء
السبانخ لها قدر كبير من الفوائد الصحية، خاصة لسد احتياجات جسمك من السوائل أثناء اتباع نظام غذائي، لأنها تحتوى على كمية جيدة من الماء.
2. محتوى الكربوهيدرات
محتوى الكربوهيدرات في السبانخ مفيد لمنحك الشعور بالامتلاء والشبع، حيث يمكنك تناولها كبديلا عن الأرز وغيرها من الكربوهيدرات التى تزيد وزنك دون مبرر.
3. منخفض السعرات الحرارية
تعتبر من الخضروات منخفضة السعرات الحرارية، لذا يمكن تناولها بأمان دون الخوف من الدهون الضارة التى تزيد وزنك.
4. محتوى الألياف
يعد استهلاك السبانخ مفيدًا للغاية، نظرًا لاحتوائه على نسبة عالية من الألياف التي يمكن أن تجعل المعدة تشعر بالشبع لفترة أطول حتى تتمكن من تجنب الطعام الزائد، بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن تساعد الألياف الموجودة في السبانخ أيضًا في تسهيل عملية الهضم.
5.تحرق الدهون
تحتوى السبانخ على مادة الثايلاكويد التي يمكن أن تكون مفيدة لتحفيز فقدان الوزن بحوالي 43٪، وذلك لأن الثايلاكويد يمكن أن يجعل الجسم يشعر بالشبع لفترة أطول ويقمع الجوع المفرط الذي يمكن أن يتحكم في الشهية.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر السبانخ أهم الأطعمة السحرية لفقدان الوزن على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع المؤتمر نت وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.