”جوجل” تتلقى 35191 شكوى من المستخدمين في الهند

ذكرت جوجل، عملاق محركات البحث في العالم، أنها تلقت 35191 شكوى من المستخدمين في الهند، وأزالت 93،550 محتوى بناء على تلك الشكاوى في شهر أغسطس الماضي.
ونقل موقع (لايف منت) التقني عن تقرير الشفافية الشهري الصادر عن جوجل أن الشركة أزالت 651 ألفا و933 محتوى في أغسطس نتيجة الاكتشاف الآلي.
وكانت جوجل قد أزالت عددا كبيرا من المنشورات نتيجة الاكتشاف الآلي لها في الفترة الماضية في الهند.
وقدمت الشركة، التي تتخذ من الولايات المتحدة مقرًا لها، هذه الإفصاحات كجزء من الامتثال لقواعد تكنولوجيا المعلومات الهندية التي دخلت حيز التنفيذ في 26 مايو.
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