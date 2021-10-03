تقسيط هواتف أيفون 12 من شركة STC في السعودية

تقسيط هواتف أيفون 12 من شركة STC، لا يستطيع أحد اليوم أن يحيا بدون امتلاكه لهاتف شخصي جيد لأنه الوسيلة الوحيدة للتواصل مع العالم الخارجي والتعرف على آخر الأخبار العالمية، لهذا حتى من لا يستطيع أن يمتلك الهاتف يفكر في شرائه بالتقسيط، فمن خلال خدمات التقسيط المتنوعة يمكن امتلاك أي نوع من أنواع الهواتف مثل هواتف أيفون التي تملك شعبية كبيرة، وفي سبيل ذلك قامت شركة الاتصالات السعودية STC بتوفير خدمة تقسيط الهواتف على مجموعة متنوعة منها هواتف أيفون 12 تعرفوا على الخطوات.

خطوات شراء أيفون 12 من Stc بالتقسيط

أعلنت شركة الاتصالات السعودية عن توفير أنواع عديدة من الأجهزة الذكية والهواتف الحديثة بالتقسيط الشهري بأكثر من طريقة للعملاء، حيث يمكن للعميل أن يقوم باختيار الهاتف الذي يرغب به واختيار الطريقة المناسبة له للسداد والتقسيط الشهري حيث توفر أكثر من نظام للسداد، ومن خلال الخطوات التالية يمكن الحصول على هاتف بالتقسيط من Stc: