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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تقسيط هواتف أيفون 12 من شركة STC في السعودية في المقال التالي
تقسيط هواتف أيفون 12 من شركة STC، لا يستطيع أحد اليوم أن يحيا بدون امتلاكه لهاتف شخصي جيد لأنه الوسيلة الوحيدة للتواصل مع العالم الخارجي والتعرف على آخر الأخبار العالمية، لهذا حتى من لا يستطيع أن يمتلك الهاتف يفكر في شرائه بالتقسيط، فمن خلال خدمات التقسيط المتنوعة يمكن امتلاك أي نوع من أنواع الهواتف مثل هواتف أيفون التي تملك شعبية كبيرة، وفي سبيل ذلك قامت شركة الاتصالات السعودية STC بتوفير خدمة تقسيط الهواتف على مجموعة متنوعة منها هواتف أيفون 12 تعرفوا على الخطوات.
خطوات شراء أيفون 12 من Stc بالتقسيط
أعلنت شركة الاتصالات السعودية عن توفير أنواع عديدة من الأجهزة الذكية والهواتف الحديثة بالتقسيط الشهري بأكثر من طريقة للعملاء، حيث يمكن للعميل أن يقوم باختيار الهاتف الذي يرغب به واختيار الطريقة المناسبة له للسداد والتقسيط الشهري حيث توفر أكثر من نظام للسداد، ومن خلال الخطوات التالية يمكن الحصول على هاتف بالتقسيط من Stc:
- يقوم العميل بفتح موقع شركة الاتصالات السعودية الإلكتروني الرسمي من الانترنت.
- يجب أن يقوم بإنشاء حساب شخصي له على الموقع الإلكتروني بواسطة بياناته الشخصي مثل اسمه وبريده الإلكتروني ورقم جواله.
- إذا كان هناك حساب بالفعل مسجل في الموقع يتم استخدامه في التسجيل بالطريقة الاعتيادية.
- وبعد الوصول لصفحة الموقع الرسمية بعد التسجيل يتم اختيار تبويب الجوال من قائمة الاختيارات المتاحة ومن ثم تبويب أجهزة.
- وبعد ذلك تظهر اختيارات أخرى جديدة يتم تحديد الأجهزة الذكية منها وتحديد العلامات التجارية التي ترغب في شراء هاتف منها ولتكن أوبو أو أيفون على سبيل المثال.
- تحديد موديل الهاتف المرغوب به يفضل في تلك الحالة قراءة المزايا التي يقدم بها الهاتف المحدد ويليه الانتقال لاختيارات طريقة التقسيط التي تناسب العميل بما يتفق معه.
- ومن ثم عليه اختيار مساحة الهاتف التي يريدها ضمن الاختيارات الموجودة ومن ثم اختيار مدة السداد المناسبة له وتحديد برنامج السداد الموفق.
- وبعد تحديد جميع البيانات والمعلومات السابقة يتم إرسال الطلب للموقع لكي يتم إرسال الهاتف للعميل.
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