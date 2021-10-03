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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أحدث نسخة 9.85 واتساب الذهبي 2022 وأهم مزاياه في آخر إصدار في المقال التالي
يفضل الكثيرون تطبيق واتساب الذهبي عن غيره من التطبيقات لما له من خصوصية وأكثرهم فى الحفاظ على عامل الأمان ولما له من مزايا اخرى كثيرة سوف نوضحها في مقالي هذا ومن خلال موقعنا موقع ثقفني سنوضح ذلك بالتفصيل، حيث يعتبر الواتساب الذهبي، هو النسخة المعدلة والمطورة من نسخته الرسمية التي تتوفر على متاجر التحميل المختلفة الرسمية من خلال جوجل بلاي أو آب ستور، وما أن تم طرحه لاقى استحسان الكثير من المستخدمين في جميع دول العالم، لما به من مميزات خاصة في الأمور التي تتعلق بالخصوصية اخفاء آخر ظهور وتحميل فيديو حالة طويلة وغيرها من المزايا التي زادت من شعبية التطبيق وشرع الكثير في تحميله واستخدامه على هواتفهم المختلفة، وسوف نوضح من خلال مقالنا الطريقة الصحيحة لتحديث واتساب الذهبي دون فقدان المحادثات WhatsApp Gold، وهناك العديد من مستخدمي التطبيق يفشلون في عمل التحديث بشكل صحيح وينتج عنه ضياع المحادثات بشكل كامل في معظم الحالات، قم بتنزيل واتساب الذهبي التحديث الجديد من التطبيق يمكنك دائماً تحميل النسخة الجديدة من واتساب الذهبي وقم بتثبيت التطبيق بالشكل التقليدي بمجرد فتح التطبيق سيتم تفعيله بصورة صحيحة.
آخر تحديثات واتساب الذهبي WhatsApp Gold :
توضيح حول أحدث تطبيق واتساب الذهبي من خلال الآتي:
- يتوفر تطبيق واتساب الذهبي بنسخة 9.85.
- ولقد تم تمديد النسخة لعام 2022.
- كما يصل حجم التطبيق على هاتفك المحمول إلى 47.69 ميجا بايت فقط.
- يعمل تطبيق الواتس الذهبي على معظم أجهزة الأندرويد.
معلومات حول تنزيل واتساب الذهبي WhatsApp Gold للأندرويد:
- اسم التطبيق: واتساب الذهبي WhatsApp Plus Gold.
- نظام التشغيل: أندرويد Android.
- إصدار التطبيق: v9.85.
- الترخيص: مجاني.
- الحجم: 47.50 ميجا بايت.
- اللغة: متعدد اللغات.
مميزات واتساب الذهبي:
أهم المزايا التي راعها تطبيق الواتساب الذهبي في الإصدار الجديد التي حافظت على الخصوصية بشكل كبير:
- الواتساب الذهبي آمن بقدر النسخة الرسمية ولا يستدعي تحميل جديد بل يتم التحديث بشكل تلقائي، ويمكن تشغيل أكثر من رقم واتساب على نفس البرنامج حتى 3 أرقام.
- إخفاء الاستماع وتسجيل مقطع: يتيح الواتساب الذهاب خاصية إخفاء الاستماع لمقطع صوتي وإخفاء تسجيله، كما يمكن تحميل حالات الأصدقاء وتخزينها.
- يمكن من خلاله استرجاع الرسائل المحذوفة وإخفاء المحادثات السرية، ويتيح إرسال فيديو بحجم 30 ميجا أو مقطع صوتي بحجم 100 ميجا.
- في التطبيق الجديد زادت حروف الاستوري لـ 250 حرف ويرسل التنبيهات للأصدقاء عند تغيير الصورة أو إضافة حالة جديدة.
- كما يمكن إرسال رسالة مجدولة ولا يوجد إعلانات بالواتساب الذهبي، كما يمكن تعطيل محادثة بشكل تلقائي.
- يمكن إخفاء التاريخ والاسم عند نسخ رسالتين أو أكثر، ويمكن منع أي صديق من الاتصال بك.
- قطع الإنترنت عن الواتس فقط :يتيح الواتساب الذهبي، إمكانية قطع الإنترنت عن التطبيق فقط دون التأثير على الاتصال بالتطبيقات الأخرى، وهي خاصية يمكن من خلالها عدم استقبال أي رسالة على الواتساب واستعمال الإنترنت على باقي التطبيقات.
- إخفاء مشاهدة حالة الأصدقاء : كما يوفر الواتساب الذهبي خاصية إخفاء مشاهدة حالة الأصدقاء دون علمهم وبدون أن يظهر للصديق أنك شاهدته حالاته.
- إخفاء جاري الكتابة : يمكن أيضا تفعيل خدمة إخفاء جملة يكتب الآن عند محادثة صديق أو في مجموعة.
- إخفاء خاصية يكتب والاستلام: يمنح الواتساب الذهبي المستخدمين إمكانية إخفاء “يكتب …” التي تظهر في الواتساب العادي من أعضاء المجموعة، كما يتيح ميزة إخفاء الرسائل التي قدم استلامها بعلامة الصح وذلك عن طريق الدخول على الخصوصية والضغط على صحين الاستلام حيث لا يظهر للمرسل أو الأصدقاء أنك متصل بشبكة الإنترنت.
- إخفاء صحين الكتابة والقراءة : يتيح الواتساب الذهبي، خيار إخفاء صحين الاستلام والكتابة، حيث تزهر نافذة مصغرة في منتصف الشاشة من خلال يتم تحديد خيار إعلام جهات الاتصال سواء كان صديق أو مجموعة بأنك متصل بالإنترنت أم لا ويمكن إخفاء التواجد والاتصال بالإنترنت على الجميع بالضغط على الخيارين معا ولا يمكن لشخص معرفة أنك متصل على الإنترنت من عدمه، كما يمكن الاستفادة من ميزة إخفاء قراءة الرسائل بالدخول على اختصارات الخصوصية والضغط على “صحين القراءة”، حيث لا يمكن معرفة قراءة الرسالة من عدمه والرسائل التي تم استلامها أيضا.
- إخفاء جاري تسجيل مقطع صوتي :يتيح الواتساب الذهبي خدمة إخفاء خاصية جاري التسجيل وإخفاء جهات الاتصال التي يتم تسجيل مقطع صوتي لهم كما يمكن عدم الظهور أمام أعضاء المجموعة عند تسجيل مقطع صوتي.
- إخفاء “متصل الآن”: يخفي واتساب الذهبي حالة متصل الآن حيث لا يستطيع أي صديق من جهات الاتصال معرفة تواجد المستخدم على الواتس من عدمه وهي ميزة يمكن الحصول عليها من خلال إعدادات الخصوصية.
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