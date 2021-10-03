أحدث نسخة 9.85 واتساب الذهبي 2022 وأهم مزاياه في آخر إصدار

يفضل الكثيرون تطبيق واتساب الذهبي عن غيره من التطبيقات لما له من خصوصية وأكثرهم فى الحفاظ على عامل الأمان ولما له من مزايا اخرى كثيرة سوف نوضحها في مقالي هذا ومن خلال موقعنا موقع ثقفني سنوضح ذلك بالتفصيل، حيث يعتبر الواتساب الذهبي، هو النسخة المعدلة والمطورة من نسخته الرسمية التي تتوفر على متاجر التحميل المختلفة الرسمية من خلال جوجل بلاي أو آب ستور، وما أن تم طرحه لاقى استحسان الكثير من المستخدمين في جميع دول العالم، لما به من مميزات خاصة في الأمور التي تتعلق بالخصوصية اخفاء آخر ظهور وتحميل فيديو حالة طويلة وغيرها من المزايا التي زادت من شعبية التطبيق وشرع الكثير في تحميله واستخدامه على هواتفهم المختلفة، وسوف نوضح من خلال مقالنا الطريقة الصحيحة لتحديث واتساب الذهبي دون فقدان المحادثات WhatsApp Gold، وهناك العديد من مستخدمي التطبيق يفشلون في عمل التحديث بشكل صحيح وينتج عنه ضياع المحادثات بشكل كامل في معظم الحالات، قم بتنزيل واتساب الذهبي التحديث الجديد من التطبيق يمكنك دائماً تحميل النسخة الجديدة من واتساب الذهبي وقم بتثبيت التطبيق بالشكل التقليدي بمجرد فتح التطبيق سيتم تفعيله بصورة صحيحة.

آخر تحديثات واتساب الذهبي WhatsApp Gold :

توضيح حول أحدث تطبيق واتساب الذهبي من خلال الآتي:

يتوفر تطبيق واتساب الذهبي بنسخة 9.85.

ولقد تم تمديد النسخة لعام 2022.

كما يصل حجم التطبيق على هاتفك المحمول إلى 47.69 ميجا بايت فقط.

يعمل تطبيق الواتس الذهبي على معظم أجهزة الأندرويد. معلومات حول تنزيل واتساب الذهبي WhatsApp Gold للأندرويد: اسم التطبيق: واتساب الذهبي WhatsApp Plus Gold. نظام التشغيل: أندرويد Android. إصدار التطبيق: v9.85. الترخيص: مجاني. الحجم: 47.50 ميجا بايت. اللغة: متعدد اللغات.

مميزات واتساب الذهبي:

أهم المزايا التي راعها تطبيق الواتساب الذهبي في الإصدار الجديد التي حافظت على الخصوصية بشكل كبير: