شوف أجمل مزايا واتساب أبرزها كيفية اخفاء الظهور في واتساب أثناء الاتصال

كثيراً ما يتطفل علينا الأصدقاء المتطفلين أثناء فتحك للواتساب وأنت لا ترغب محادثاتهم ولكن نظراً لظهور علامة أننا على الواتساب اون لاين فيدخل لإفساد هدوءك و تواجدك على الواتساب، ومن خلال مقالي سوف أوضح كيفية إخفاء إتصالك الحالي وأنت في وضع الإتصال في تطبيق واتساب عبر حيلة خفية عن البعض من خلال وضع الطيران أو طرق مختلفة أخرى، حتى يتسنى لك الرد على الرسائل وقراءتها دون أن يعلم أحد بالأمر او يتابعك المتطفلين،وهي ميزة من مزايا واتساب والتي تتعدد مزايا واتس اب 2021 بعد التحديث الأخير وهناك بعض المزايا المعروفة قبل عام 2021 إلا أنها مخفية على عدد كبير من مستخدمي تطبيق واتس اب منها اخفاء الظهور في واتساب أثناء الاتصال وإرسال رسالة جماعية في واتس اب وغيرها من المزايا.

بالخطوات اخفاء الظهور في واتساب أثناء الاتصال:

من الجدير بالذكر اننا جميعا نعانى من متطفلى الدخول معك على واتساب فى اوقات تحتاج للهدوء دون ازعاجك من اصدقائك وابعاد بعض المتطفلين، والذين يتابعون ظهورك على تطبيق واتس اب من حين لآخر ويُقحمون نفسهم عليك في أوقات لا ترغب في التواصل معهم حينها، ولهذا فإن ميزة اخفاء الظهور في واتس اب أثناء الاتصال تعد هي الحل الأمثل لتلك المشكلة، ولهذا فقد حرصت إدارة تطبيق واتساب على وضع بعض المزايا والتحديثات والتقنيات المختلفة في التطبيق لتسهيل الأمور على مستخدمي التطبيق، ومنها اخفاء ظهورك في واتساب، وتتضح كيفية الإخفاء عبر الطرق التالية.

كيفية اخفاء آخر ظهور في واتس اب من الإعدادات:

يتم فتح تطبيق واتس اب على الهاتف الاندرويد او الايفون. الضغط على الثلاثة نقاط الموجودة في أعلى التطبيق على اليمين او اليسار حسب اللغة التي تعتمدها في جهازك. انقر على الإعدادات Setting ثم اختار حساب account انقر بعدها على الخصوصية privacy تجد أمامك بعض الخيارات، اختار فيما بينها آخر ظهور last seen تنتقل إلى نافذة عليك باختيار منها لا أحد nobody وبتلك الخطوات تكون قد اخترت ألا يرى أحدًا آخر ظهور لك.

طريقة اخفاء الظهور في واتساب عبر وضع الطيران:

بالخطوات طريقة اخفاء ظهور واتساب حيث يمكن هذا عبر اتباع الخطوات التالية: