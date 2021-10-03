واتساب يودع ملايين الهواتف للأبد من سامسونج وإل جي وهواوي وسوني وآيفون .. تعرف على القائمة كاملة

واتساب يتوقف عن العمل للعديد من الهواتف المختلفة من أنظمة اندرويد والايفون، خلال المرحلة القادمة حيث ذكرت صحيفة ذا صن البريطانية وغيرها من الصحف المتخصصة في التقنية، عن إيقاف العمل لتطبيق واتساب التي تحمل إصدارات قديمة، ومن خلال هذا التقرير نستعرض بالتفصيل الهواتف التي لن يعمل عليها تطبيق واتساب في بداية نوفمبر 2021 خلال شهرين من الآن، وهو ما يمثل خطوة كبيرة لمستخدمي واتساب ويجب الحذر من اختفاء رسائلهم القديمة على التطبيق، وبالتالي ففي حالة تغيير الهاتف الى إصدار جديد، فإنه بإمكانهم استرجاع رسائل واتساب على الهاتف الجديد في حالة الاحتفاظ بنسخة احتياطية تلقائية.

توقف واتساب على الهواتف القديمة

لم يعد الأمر جديداً حيث هناك العديد من التحذيرات التي نادى بها خبراء التقنية على ضرورة الحذر من توقف تطبيق واتساب للأبد على الهواتف القديمة، وهى الجوالات التي تعمل بإصدار 4.0.4 وما قبله من إصدارات بالنسبة لأنظمة الاندرويد، وكذلك الأمر بالنسبة لإصدارات “آي أو إس 9” وما قبلها من جوالات، وسوف نستعرض بالتفصيل قائمة الهواتف التي يتوقف لديها تطبيق WhatsApp للأبد.

الهواتف التي يتوقف لديها WhatsApp للأبد

هناك مجموعة من الهواتف التي لا يعمل عليها تطبيق واتساب للأبد خلال الفترة القادمة وهى من الإصدارات القديمة، والتي لا تستطيع أن تواكب التغييرات التقنية الحديثة التي تجريها شركة الواتس اب وهى كما يلي:

هواتف سامسنوج وجلاكسي بإصدارات إس 3 ميني” و”تريند II” و”تريند لايت” و”كور” و”إيس 2″.

جوالات إل جي بإصدارات “أوبتيمس إف 7″ و”إف 5″ و”إل 3 II دوال” و”إف 7 II ” و”إف 5 II”.

كذلك الأمر بالنسبة لهواتف سوني اكسبيريا القديمة

هواتف هواوي صاحبة الإصدارات “أسيند ميت” و”أسيند دي 2″.

أجهزة الآيفون القديمة ذات إصدار إس إي” و”6 إس” و”6 إس بلاس”.

وبالتالي فإنه اصبح بإمكان المستخدمين نقل رسائل واتساب من هاتف اندرويد الى أيفون بكل سهولة، ويمكن استرجاع الرسائل في حالة التغيير الى هاتف جديد خلال الأسابيع القليلة القادمة، مما يضمن للمستخدم الحفاظ على رسائل وصور وفيديوهات الواتساب التي يحتفظ بها على رسائله، وبالتالي فلا داعي للقلق نتيجة التغير لأحد الهواتف الجديدة التي تستطيع تشغيل تطبيق الواتس اب.