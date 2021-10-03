نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر Huawei Nova 9 Pro آخر إصدارات شركة هواوي | أهم المواصفات والسعر في المقال التالي

Huawei Nova 9 Pro أحدث إصدارات شركة هواوي من الهواتف الذكية والذي تم الإعلان عنه مؤخراً ضمن عائلة الـNova أكثر سلاسل الشركة انتشاراً. حيث أعلنت شركة هواوي مؤخراً عن هاتفين من نفس العائلة وهما : Huawei Nova 9 و Huawei Nova 9 Pro والذي يأتي ببعض التعديلات والاضافات عن النسخة العادية وبالتالي فهو أعلي في السعر أيضاً. ينطلق الهاتف بنظام تشغيل هواوي الخاص HarmonyOs بدلاً من Android ، وكذلك لا يعمل أيضاً بخدمات جوجل وذلك بسبب المشاكل الأخيرة التي واجهتها الشركة مع الحظر الأمريكي. مواصفات هاتف Huawei Nova 9 Pro : ‌الهاتف متوفر بوزن يصل إلي قرابة 186 جراماً.‌

كما يدعم تركيب شريحتي إتصال تدعم شبكات الإتصال حتي الجيل الرابع 4G.‌

مع عدم إمكانية زيادة مساحة التخزين ، وذلك بسبب عدم توافر المنفذ الخاص بكارت الميموري.‌

كذلك شاشة الهاتف تأتي بحجم 6.72 إنش من نوع OLED بجودة FHD+ مع دقة 1236×2676 بكسل وبمعدل كثافة بكسلات 439 بكسل لكل إنش.‌

الشاشة تأتي مع معدل التحديث الجديد والعالي 120 هيرتز.‌

كما تدعم أيضاً خاصية الـ1B colors ، بالإضافة إلي دعم خاصية الـHDR10.‌

شاشة الهاتف أيضاً متوفرة بأبعاد عرض 19.5:9 ، حيث يمكن عرض محتوي كبير عليها والإستمتاع بالمشاهدة.‌

ينطلق الهاتف أيضاً بنظام تشغيل هواوي الجديد والخاص بها HarmonyOS 2.0.‌

أما بالنسبة للمعالج فالهاتف يأتي مع معالج ثماني النواة من شركة Qualcomm وهو Snapdragon 778G ، والذي يتوفر بدقة تصنيع موفرة للطاقة 6 نانو متر.‌

كما أن المعالج يعمل بأربعة أنوية من نوع Kryo 670 بتردد 2.4 جيجا هيرتز ، والأربعة الأخري بتردد أقل 1.8 جيجا هيرتز ومن نفس النوع.‌

وبالنسبة لمعالج الرسوميات GPU ، فيتوفر بالهاتف كذلك معالج رسوميات من نوع Adreno 642L.‌

كذلك تم إطلاق الهاتف باصدارين فقط من سعة التخزين وهما كالآتي : 128 جيجا مع 8 جيجا رام ، أو 256 جيجا مع 8 جيجا رام أيضاً.‌

ذاكرة تخزين المستخدم تأتي من نوع UFS السريع والأحدث ، إلا أن الشركة لم تعلن عن إصدارها. كاميرا هاتف Huawei Nova 9 Pro : ‌يأتي الهاتف بإعداد ثنائي للكاميرات الأمامية : الأولي والأساسية بدقة 32 ميجا بكسل مع فتحة عدسة F/2.0.‌

أما الثانية فتأتي خاصة بالتصوير الواسع Ultra Wide بدقة 32 ميجا بكسل أيضاً مع فتحة عدسة F/2.4 وزاوية 100°.‌

كما يحتوي الهاتف أيضاً علي أربعة كاميرات خلفية : الأولي بدقة 50 ميجا بكسل مع فتحة عدسة F/1.9 تتوفر بدعم الـPDAF ، الثانية للعمق وتصوير البورترية بدقة 2 ميجا بكسل مع فتحة عدسة F/2.4.‌

الثالثة خاصة بالتصوير الماكرو بدقة 2 ميجا بكسل مع فتحة عدسة F/2.4 أيضاً ، وأخيراً كاميرا للتصوير الواسع بدقة 8 ميجا بكسل مع فتحة عدسة F/2.2.‌

تدعم الكاميرات HDR والتصوير Panoramic ، مع وجود فلاش ليد بجانب الكاميرات.‌

كذلك يدعم الهاتف تصوير الفيديوهات بجودة 4K بمعدل التقاط 30 إطار لكل ثانية ، أو بجودة FHD وبدقة 1080 بمعدل التقاط 30 إطار أيضاً.‌

بالإضافة إلي وجود دعم لخاصية الـGyro-EIS للتثبيت الإلكتروني. مواصفات أخري للهاتف : ‌علي غير المتوقع بالنسبة لفئة الهاتف لا يدعم الهاتف ساعات ستيريو ، لكن يأتي مع سماعات مونو فقط.‌

كما لا يحتوي أيضاً علي مدخل 3.5 مللي لسماعة الاذن.‌

يتوفر الهاتف بدعم خاصية NFC.‌

ولا يدعم شبكات الراديو FM.‌

توجد البصمة أسفل شاشة الهاتف وتأتي من نوع Optical ، مع دعم إلغاء قفل الهاتف ببصمة الوجة وخاصية Face Unlock.‌

يدعم الهاتف العديد من المستشعرات المختلفة مثل : الجيروسكوب ، البوصلة ، التقارب ، وأيضاً التسارع.‌

كما يحتوي الهاتف علي بطارية ليثيوم بحجم 4000 مللي أمبير ، تدعم الشحن السريع بقدرة 100 وات حيث يمكن شحن الهاتف بنسبة 100% في خلال 20 دقيقة فقط.‌

تدعم البطارية كذلك الشحن اللاسلكي العكسي.‌

مدخل الشحن من نوع Type C 2.0 الجديد ، يتوفر بدعم خاصية OTG.‌

وأخيراً تم الإعلان عن الهاتف بأربعة إختيارات من الألوان : الأسود ، الأزرق ، البنفسجي ، والأخضر. سعر هاتف Huawei Nova 9 Pro : ‌540$ للنسخة الأقل من سعة التخزين 128 جيجا مع 8 جيجا رام ، أو ما يساوي 8500 جنية مصري.‌

605$ للنسخة الأعلي في سعة التخزين 256 جيجا مع 8 جيجا رام ، أو ما يساوي 9480 جنية مصري. الوسوم عمر شويل - جدة Huawei Nova 9 Pro آخر إصدارات شركة هواوي | أهم المواصفات والسعر - ثقفني error: غير مسموح بنقل المحتوي الخاص بنا لعدم التبليغ

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر Huawei Nova 9 Pro آخر إصدارات شركة هواوي | أهم المواصفات والسعر على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.