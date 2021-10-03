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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تردد قناة الأردن الرياضية 2021 لمتابعة مباريات الدوري الأردني وموعد مباراة السلط ومعان في الكأس في المقال التالي
ازداد البحث بصورة كبيرة عن تردد قناة الأردن الرياضية 2021، حيث تعد القناة من أهم القنوات الرياضية العربية الرياضية، وتستحوذ القناة على نسبة مشاهدة عالية جداً، وذلك بفضل ما تقدمه القناة من مباريات وبطولات تهم المشاهد الرياضي الأردني، كما أن القناة تستخدم أحدث أجهزة البث والنقل التليفزيوني، لكي تستطيع أن تقدم للمشاهد والمتابع للشأن الرياضي المباريات في أفضل صورة وأنقى صوت، كما أنها تمتلك مجموعة متميزة من الإعلاميين الرياضيين المتميزين، ولديها شبكة مراسلين كبيرة يجوبون مختلف الملاعب الرياضية لنقل كافة الأحداث الرياضية التي تشغل تفكير الشارع الرياضي في الأردن، وقد ازداد البحث بصورة كبيرة مع اقتراب موعد مباراة السلط ومعان القادمة في ربع نهائي كأس الأردن، عن تردد قناة الأردن الرياضية نايل سات، لذلك سوف نستعرض معكم من خلال هذا المقال تردد قناة جوردن سبورت 2021 على مختلف الأقمار.
تردد قناة الأردن الرياضية 2021
تمتلك قنوات الأردن الرياضية حقوق نقل العديد من البطولات المحلية داخل الأردن، فهي تقوم بنقل مباريات بطولة الدوري الأردني والسوبر وكأس الأردن، كما أنها تقوم أيضاً بنقل مباريات وبطولات رياضات أخرى بخلاف كرة القدم، لذلك يزداد البحث دائماً عن تردد قناة الأردن الرياضية عرب سات، وفيما يلي سوف نستعرض تردد القناة على النايل سات.
|القمر
|نايل سات
|التردد
|11958 أفقي – 12398 عمودي
|الترميز
|27500
|تصحيح الخطأ
|6\5
|الجودة
|HD
تردد قناة جوردن سبورت عرب سات
- التردد:- 12054.
- الاستقطاب:- عمودي.
- الترميز:- 27500.
- تصحيح الخطأ:- 6\5.
تردد قناة Jordan Sport هوت بيرد
- التردد:- 12398.
- الاستقطاب:- أفقي.
- الترميز:- 27500.
- تصحيح الخطأ:- 6\5.
موعد مباراة السلط ومعان القادمة في ربع نهائي كأس الأردن
يحتضن ملعب السلط مباراة ربع نهائي الكأس بين السلط ومعان، حيث يلتقي الفريقين اليوم الاثنين الموافق الرابع من أكتوبر 2021، وذلك في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت الأردن والسعودية، الخامسة بتوقيت مصر وليبيا والسودان، السابعة بتوقيت الإمارات وسلطنة عمان.
طريقة ضبط واستقبال القناة على جهاز الريسيفر
في البداية يتم توجيه طبق الدش نحو القمر المطلوب، ثم النقر على زر “MENU” من ريموت الريسيفر، وبعدها يتم اختيار أيقونة “تركيب” ثم اختيار “إضافة قناة”، بعد ذلك يتم إدخال تردد القناة بشكل سليم والنقر على زر “بحث”.
تردد قناة الأردن الرياضية 2021 وأهم مميزاتها
- تستخدم القناة أحدث أجهزة النقل لكي تقدم للمشاهد أفضل صورة وأنقى صوت.
- تمتلك مجموعة مميزة من الإعلاميين والمعلقين الرياضيين أصحاب الخبرة والقابلية عند جمهور الرياضة داخل الأردن.
- لديها شبكة كبيرة من المراسلين الرياضيين الذين ينقلون الأحداث الرياضية لحظة حدوثها.
- تمتلك حقوق نقل العديد من البطولات المحلية والقارية.
- تستحوذ على نسبة مشاهدة عالية بفضل ما تقدمه من محتوى راقي ورائع.
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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تردد قناة الأردن الرياضية 2021 لمتابعة مباريات الدوري الأردني وموعد مباراة السلط ومعان في الكأس على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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