طريقة سهلة وبسيطة كيف تحول التليفزيون العادي إلى تلفزيون ذكي؟

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عمر شويل - جدة كيف تحول التلفزيون العادي إلى تلفزيون ذكي؟ ، سؤال بات يهم الجميع، خاصة إذا علمنا أن الفارق بين التليفزيون الذكي الذي يمكنه استقبال الانترنت، ومن ثم استقبال شبكات التليفزيون العالمية، مثل نتفليكس وغيرها، والتليفزيون العادي الذي لا يمكنه استقبال الانترنت، قد يصل في العديد من العلامات التجارية بالعديد من المبالغ الطائلة.

وهنا يجب أن تكون هناك طريقة بسيطة وواضحة وسهلة من أجل تحويل التليفزيون العادي إلى تليفزيون ذكي قادر على استقبال شبكة الانترنت وغيرها من شبكات التلفيزيون الكابلي.

وكما ذكرنا فهناك أكثر من طريقة سهلة وبسيطة يمكن من خلالها تحويل التليفزيون العادي إلى آخر ذكي، وأولى تلك الطرق الكروم كاست لبث الفيديوهات على طريقة التليفزيون الذكي.

كيف تحول التلفزيون العادي إلى تليفزيون ذكي؟

هناك ثلاثة طرق مختلفة لتحويل التليفزيون العادي إلى تليفزيون ذكي، وتعتمد تلك الطرق على أجهزة بسيطة مثل الكروم كاست لبث الفيديوهات، وعلى

الطريقة الأولى – الكروم كاست لبث الفيديوهات

تعتمد الطريقة على جهاز بسيط يسمى الكروم كاست، والجهاز لمن لا يعلمه هو عبارة عن جهاز صغير به كابل HDMI يتم توصيله بالتليفزيون العادي، وفي الجهة الأخرى يوجد منفذ MicroUSB مثل الموجود في الهواتف يمكن توصيله بالتلفاز نفسه أو مصدر خارجي (فيشة) للحصول على مصدر الطاقة.

ومن خلال هذا الجهاز البسيط، يمكن أن نتوقع أن جهاز التليفزيون الخاص بك، تحول إلى جهاز تليفزيون ذكي حيث يضيف من جوجل ميزة الاتصال بالإنترنت إلى التلفزيون ليتيح بث الفيديوهات من المواقع والتطبيقات المختلفة.

وإليك الخطوات بطريقة عملية وبسيطة:

قم بتوصيل الكروم كاست بالتلفزيون، كما ذكرنا في السطور السابقة.

قم بالاتصال بالواي فاي، سواء من خلال الهاتف أو الكمبيوتر الشخصي أو المحمول.

قم بتشغيل تطبيق يوتيوب أو نتفليكس أو أي مواقع وتطبيقات تعتمد على تشغيل الفيديو الشهيرة، ولكن مع التشغيل يجب عليك الضغط على علامة البث إلى جهاز، وهي العلامة الشهيرة التي تحمل شكل مربع وجانبه علامة الواي فاي.

في تلك الخطوة سوف يتعرف جهاز الهاتف الخاص بك أو الكمبيوتر على جهاز الكروم كاست ويقترح البث إليه بمجرد نقرة واحدة.

علاوة على ذلك فمن مزايا جهاز كروم كاست أنه يمكنه عكس شاشة الهاتف المحمول أو جهاز الكمبيوتر إلى التلفيزيون، وبالتالي يمكنك عرض ما تراه على الهاتف في الوضع العمودي أو الأفقي على التليفزيون مباشرة.

وبالنسبة لميزة أن تنقل شاشة الهاتف إلى التليفزيون فهي مفيدة مع كافة التطبيقات والمواقع، علاوة على ذلك فميزة البث تكون جيدة من المواقع والتطبيقات التي تدعم هذه الميزة وحدها دون غيرها، فضلا على ذلك تكون أفضل في ملائمة الفيديوهات لحجم التليفزيون وأعلى دقة متاحة.

الطريقة الثانية – الآندرويد بوكس لتشغيل نظام أندرويد

جهاز Android TV Box، يعمل من خلال التليفزيون على نظام تشغيل أندرويد الذي يعمل على هواتف المحمول المعتادة، والتي يعد من بين خدماتها بشكل اساسي الاتصال بالانترنت، بل وما هو أكثر، فكما أي جهاز محمول يعتمد على الاندرويد في نظام تشغيله يكون على الهاتف متجر تطبيقات جوجل بلاي الذي تستطيع من خلاله تحميل مئات التطبيقات والألعاب الملائمة للتلفزيون ومنها بالطبع التطبيقين الأشهر؛ يوتيوب ونتفليكس.

علاوة على ذلك، فمعظم هذه الأجهزة الحديثة، تدعم تقنية البلوتوث التي يمكنها ببساطة التواصل مع أي هاتف محمول لبث ما عليه من محتوي مرئي، بل ويمكنك مشاهدة التلفزيون بسماعة رأس بلوتوث في ساعات متأخرة من الليل دون إزعاج.

الطريقة الثالثة – جهاز Mi Box S من شاومي

يوفر جهاز Mi Box Sذي يقدمه هاتف شاومي نظام أندرويد 9 للتلفزيون، ومن ثم يتيح الوصول إلى متجر تطبيقات جوجل بلاي.

علاوة على ذلك فهو يدعم البلوتوث، فضلا عن ذلك بالجهاز نفسه مُدمج به الكروم كاست، وبالتالي يمكنك بث المحتوى إليه من مختلف المواقع والتطبيقات، كما ذكرنا في الطريقة الأولى.

والجهاز يأتي بريموت بسيط التصميم به زر خاص لمساعد جوجل الذكي الذي يمكنه بطريقة سهلة القاء أوامر باللغة العربية مثل افتح تطبيق يوتيوب وابحث عن (شئ معين) على يوتيوب.

وأخيرًا فإن الجهاز يدعم الاتصال بالهاتف والأجهزة الأخرى وعرض المحتوى عليه، بالإضافة إلى كذلك، فهو يعمل على ميزة عكس شاشة اَلأجهزة الأخرى.