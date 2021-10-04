مايكروسوفت تعلن موعد إطلاق Office 2021 وأسعاره

تعتبر برمجيات Office من أكثر البرمجيات المطلوبة من قبل مستخدمي حواسب ويندوز حول العالم، لذا تسعى مايكروسوفت إلى تطويرها وتحديثها مع كل نسخة جديدة.

وتبعا لمايكروسوفت فإن برمجيات Office 2021 ستتاح للمستخدمين اعتبارا من 5 أكتوبر القادم تزامنا مع طرح أنظمة Windows 11 الجديدة، وستعمل هذه البرمجيات مع الأنظمة المذكورة وأنظمة Windows 10، والإصدارات الثلاثة الأخيرة من أنظمة macOS.

وكون بعض المستخدمين قد لايرغبون بالحصول على هذه البرمجيات عبر اشتراكات سنوية أو شهرية كما كان الحال في السنوات القليلة السابقة فستطرح مايكروسوفت نسخة Office 2021 Home & Student المخصصة للطلاب والاستخدامات المنزلية بسعر 149.99، وستتضمن هذه البرمجيات حزمة Word و Excel و PowerPoint و OneNote وMicrosoft Teams لأجهزة الكمبيوتر الشخصية وأجهزة Mac، كما ستطرح نسخة Office 2021 للشركات والأعمال التجارية بسعر 249.99 دولار.

وستحصل على أنظمة Office الجديدية على العديد من خيارات التصميم الإضافية بالنسبة للمستندات، فضلا عن ميزة ستساعد عدة مستخدمين بالعمل على مستند واحد في نفس الوقت ومن أجهزة مختلفة.