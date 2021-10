عاجل توقف خدمات فيس بوك وواتس اب وانستجرام في السعودية والعالم. حيث يعاني مستخدمي خدمات الفيس بوك من شلل تام فى الخدمة الآن حيث كما هوا الحال في الاشهر السابقة من توقف الخوادم عن العمل وحدوث عطل مفاجي في خدمات المواقع. كذلك ظهر من خلال التدوينات علي موقع تويتر ان الخدمة قد توقفت عن معظم بلدان العالم أن لم يكن كاملها. كذلك لم تعلن فيس بوك حتي الان عن سبب توقف الخدمة ومن المنظر ان تعلن شركة فيس بوك عن السبب عند اكتشاف المشكلة خلال الساعات القادمة. وسوف نتابع معن من خلال هذا المقال تطورات الأمر والاعلان عند عودة الخدمات الي العمل.

توقف خدمات فيس بوك لم يكن الأول هذة المرة وكذلك لن يكون الاخير حيث تعودنا في الفترات الماضية توقف الخدمات من وقت الي أخر كان أخرها عندما تعطلت خوادم الشركة في ١٦/٣/٢٠١٩ عن العمل تماما. ولم يستطيع المستخدمين عبر ماسنجر او واتس اب من ارسال الرسائل القصيرة او المصورة وكذلك توقف الفيس بوك عن اي تحديثات او اي تدوينات. حتي أعلنت الشركة بعدها ب ٢٤ ساعة عن عودة الخدمات مرة أخرى الي العمل من جديد. وأعلنت ان السبب وراء التوقف هو عطل في احد السيرفرات في الشركة مما ادي الي توقف الخدمات في المواقع الثلاثة. كذلك تم اعتبار هذا التوقف هوا التوقف الأكبر في تاريخ الشركة حيث وصل التوقف الي ٢٤ ساعة وذلك بسبب وجود المواقع الثلاثة على سيرفرات مشتركة. ورغم وجود الكثير من تطبيقات التواصل الإجتماعي على الأجهزة الذكية الا ان خدمات الشركة الثلاثة تعتبر هي الاقوي والاكثر استخداما عالميا. وقد اعلنت الشركة بعد ذلك عن الاعطل غبر تدوينة لها كان نصها

Yesterday, as a result of a server configuration change, many people had trouble accessing our apps and services. We’ve now resolved the issues and our systems are recovering. We’re very sorry for the inconvenience and appreciate everyone’s patience.