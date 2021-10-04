iphone 13 pro Max طرحه بالأسواق قريباً سعر و مواصفات iphone 13 pro Max

iphone 13 pro Max الجديد الذي كان مقرراً طرحه في شهر سبتمبر الماضي . تم التصريح من شركة أبل العالمية بأن أيفون 13 برو MAX كان قد تأجل لشهر أكتوبر الجاري . ذلك يرجع لسبب أن الشركة أتاحت التسجيل المسبق في هاتف أيفون . كذلك طمأنت كافة عملائها علي مستوي العالم بأن أيفون 13 برو ماكس الوردي . سوف يطرح خلال أيام قليلة بهذا الشهر . كذلك صرحت من خلال حسابها الرسمي علي تويتر . بأن مواصفات iphone 13 pro Max تأتي هذه المرة قوية جداً بتقنيات حديثه . وأيضاً بجانب أسعار IPHONE 13 PRO MAX التي ستناسب شرائح عديدة من مستخدمي هواتف IPHONE .

iphone 13 pro Max الجديد في الأسواق بعد أيام قليلة

iphone 13 pro Max الذي سيطرح بعد أيام قليلة في كافة الأسواق العالمية . ذلك الهاتف القوي في مواصفاته حيث يطرح بشاشة أكبر في مساحتها من النسخ التي سبقته . كذلك يطرح الهاتف بمعالج قوي تم تحسين برامجه وتطويره لمعدل اعلي من النسخ السابقة . كما يطرح أيفون 13 برو ماكس الوردي بلونه الجديد المميزة بجانب خمسة ألوان أخري . ذلك بجانب المعالج الرسومي المطور الذي تفخر به شركة أبل بأنه الأقوى بين كافة هواتف ألأند رويد . كذلك فيما يخص المساحات التخزينية المختلفة في أيفون يطرح بثلاث مساحات مختلفة . ذلك مع خامات الشاشة المقاومة للخدوش والزيوت والصدمات .

مواصفات هاتف أيفون 13 برو MAX

يطرح الهاتف بالأسواق بكاميرا أصغر من نسخ أيفون السابقة . كذلك فيما يخص مستشعر الهاتف بتقنية جديدة وهي LIDAR . كما أن iphone 13 pro Max يدعم شبكات الاتصال من 2G إلي 5G . يطرح الهاتف داعماً للشريحة السريعة ذلك بفضل تقنية A15 BIONIC . الماسح الضوئي في أيفون 13 الجديد تم تقيته لمعدل 6.1 هرتز بجانب تقنية SUPER RETINA OLED . كذلك حرصت أبل علي تصنيع شاشة الهاتف من الزجاج الياقوت المقاوم للصدمات والخدوش والزيوت . ترقية وتحسين وزيادة المعدل الخاص بالمستشعر إلي 120 هرتز وهي الأعلى حتي الآن . تأتي كاميرا الهاتف في تصوير الفيديوهات بتقنية حديثه للغاية وهي تقنية 8K .

الألوان الستة من هاتف أيفون الجديد

أيفون 13 برو ماكس الوردي المميز هو أول لون .

المميز هو أول لون . كما يطرح الهاتف باللون الأسود الملوكي .

ذلك بجانب اللون المميز دائماً وهو الأزرق الداكن .

بجانب أن أيفون 13 برو MAX يطرح باللون الأحمر .

يطرح باللون الأحمر . واللون المميز الجذاب الخامس من أيفون هو اللون الأخضر الليلي .

كذلك اللون المطلوب دائماً من مستخدمي أيفون هو اللون الذهبي .

المميزات الرائعة التي يحتوي عليها أيفون الجديد

بجانب مواصفات iphone 13 pro Max السابقة يتمتع بمميزات أخري أولها احتواءه علي تقنية OLIPOPHOBIC . كذلك الأمر فيما يخص مميزات تقنيات متعددة بالهاتف وهي DOLBY VISION ، WIDE COLOR GAMUT . تم إضافة مميزات التقارب ، التسارع ، البوصلة ، البارومتر لمستشعر أيفون 13 برو MAX . الخاصية الرائعة المضافة للهاتف وهي التعرف علي أوجه مستخدمي أيفون بتقنية FACE ID . كذلك حرصت أبل في المعالج الرسومي أن يكون حديث ومطور لتصل بمعدله إلي سداسي النواة .

المساحات التخزينية المتعددة في هاتف أيفون 13 برو MAX

المساحة التخزينية الأولي في هاتف أيفون الجديد هي 512GB والذاكرة العشوائية به 6GB .

كذلك حرصت أبل علي طرح أيفون 13 برو ماكس الوردي بمساحة ثانية وهي 256GB وذاكرة عشوائية 6GB .

بمساحة ثانية وهي 256GB وذاكرة عشوائية 6GB . مع مساحة ثالثة أخري من أيفون الجديد وهي 128GB مع الذاكرة العشوائية 6GB .

تلك المساحات متوفرة أيضاً في بعض منتجات الهواتف الأخري من شركة أبل التي تطرح مع أيفون الجديد .

أسعار IPHONE 13 PRO MAX التي تحددت للهاتف الجديد

سعر الهاتف الجديد المحددة بالسعر العالمي 1055 دولار أمريكياً لمساحة الهاتف 512GB . كذللك السعر الخاص بالهاتف لمساحة التخزين 256GB بسعر 1200 دولار أمريكياً . كما تحدد السعر الخاصة بنسخة التخزين 128GB بسعر 1100 دولار أمريكي . أما سعر أيفون 13 برو MAX بمساحة تخزين 1 تيرا بايت بسعر 1600 دولار أمريكي . ذلك بجانب السعر المحدد للهاتف في المملكة العربية السعودية 5500 ريال سعودي . كذلك فيما يخص سعر الهاتف في دولة مصر 27500 جنيه مصري . أما داخل دولة الإمارات تحدد سعر أيفون 13 برو ماكس الوردي بقيمة 5800 درهم إماراتي . تلك الأسعار المعلنة تختلف في باقي الدول حسب سعر صرف الدولار وما يقابله بالعملة المحلية .

iphone 13 pro Max المقرر طرحه في الأسواق في شهر أكتوبر الجاري . تم توضيح المواصفات العديدة في هاتف أيفون 13 برو ماكس الوردي . كما تم عرض الألوان الستة التي يتم طرح الهاتف بها داخل الأسواق . بجانب العديد من المميزات التي وضعت في الهاتف لأول مرة تميزه عن النسخ السابقة . كما صرحت الشركة بأن طرح الهاتف الجديد سيكون بالتحديد يوم 24 أكتوبر الجاري وتتمني لكافة مستخدمي أيفون . التمتع بذلك الهاتف الجديد . بجانب العديد من منتجات أبل المختلفة .