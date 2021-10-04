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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر iphone 13 pro Max طرحه بالأسواق قريباً سعر و مواصفات iphone 13 pro Max في المقال التالي
iphone 13 pro Max الجديد الذي كان مقرراً طرحه في شهر سبتمبر الماضي . تم التصريح من شركة أبل العالمية بأن أيفون 13 برو MAX كان قد تأجل لشهر أكتوبر الجاري . ذلك يرجع لسبب أن الشركة أتاحت التسجيل المسبق في هاتف أيفون . كذلك طمأنت كافة عملائها علي مستوي العالم بأن أيفون 13 برو ماكس الوردي . سوف يطرح خلال أيام قليلة بهذا الشهر . كذلك صرحت من خلال حسابها الرسمي علي تويتر . بأن مواصفات iphone 13 pro Max تأتي هذه المرة قوية جداً بتقنيات حديثه . وأيضاً بجانب أسعار IPHONE 13 PRO MAX التي ستناسب شرائح عديدة من مستخدمي هواتف IPHONE .
iphone 13 pro Max الجديد في الأسواق بعد أيام قليلة
iphone 13 pro Max الذي سيطرح بعد أيام قليلة في كافة الأسواق العالمية . ذلك الهاتف القوي في مواصفاته حيث يطرح بشاشة أكبر في مساحتها من النسخ التي سبقته . كذلك يطرح الهاتف بمعالج قوي تم تحسين برامجه وتطويره لمعدل اعلي من النسخ السابقة . كما يطرح أيفون 13 برو ماكس الوردي بلونه الجديد المميزة بجانب خمسة ألوان أخري . ذلك بجانب المعالج الرسومي المطور الذي تفخر به شركة أبل بأنه الأقوى بين كافة هواتف ألأند رويد . كذلك فيما يخص المساحات التخزينية المختلفة في أيفون يطرح بثلاث مساحات مختلفة . ذلك مع خامات الشاشة المقاومة للخدوش والزيوت والصدمات .
مواصفات هاتف أيفون 13 برو MAX
- يطرح الهاتف بالأسواق بكاميرا أصغر من نسخ أيفون السابقة .
- كذلك فيما يخص مستشعر الهاتف بتقنية جديدة وهي LIDAR .
- كما أن iphone 13 pro Max يدعم شبكات الاتصال من 2G إلي 5G .
- يطرح الهاتف داعماً للشريحة السريعة ذلك بفضل تقنية A15 BIONIC .
- الماسح الضوئي في أيفون 13 الجديد تم تقيته لمعدل 6.1 هرتز بجانب تقنية SUPER RETINA OLED .
- كذلك حرصت أبل علي تصنيع شاشة الهاتف من الزجاج الياقوت المقاوم للصدمات والخدوش والزيوت .
- ترقية وتحسين وزيادة المعدل الخاص بالمستشعر إلي 120 هرتز وهي الأعلى حتي الآن .
- تأتي كاميرا الهاتف في تصوير الفيديوهات بتقنية حديثه للغاية وهي تقنية 8K .
الألوان الستة من هاتف أيفون الجديد
- أيفون 13 برو ماكس الوردي المميز هو أول لون .
- كما يطرح الهاتف باللون الأسود الملوكي .
- ذلك بجانب اللون المميز دائماً وهو الأزرق الداكن .
- بجانب أن أيفون 13 برو MAX يطرح باللون الأحمر .
- واللون المميز الجذاب الخامس من أيفون هو اللون الأخضر الليلي .
- كذلك اللون المطلوب دائماً من مستخدمي أيفون هو اللون الذهبي .
المميزات الرائعة التي يحتوي عليها أيفون الجديد
- بجانب مواصفات iphone 13 pro Max السابقة يتمتع بمميزات أخري أولها احتواءه علي تقنية OLIPOPHOBIC .
- كذلك الأمر فيما يخص مميزات تقنيات متعددة بالهاتف وهي DOLBY VISION ، WIDE COLOR GAMUT .
- تم إضافة مميزات التقارب ، التسارع ، البوصلة ، البارومتر لمستشعر أيفون 13 برو MAX .
- الخاصية الرائعة المضافة للهاتف وهي التعرف علي أوجه مستخدمي أيفون بتقنية FACE ID .
- كذلك حرصت أبل في المعالج الرسومي أن يكون حديث ومطور لتصل بمعدله إلي سداسي النواة .
المساحات التخزينية المتعددة في هاتف أيفون 13 برو MAX
- المساحة التخزينية الأولي في هاتف أيفون الجديد هي 512GB والذاكرة العشوائية به 6GB .
- كذلك حرصت أبل علي طرح أيفون 13 برو ماكس الوردي بمساحة ثانية وهي 256GB وذاكرة عشوائية 6GB .
- مع مساحة ثالثة أخري من أيفون الجديد وهي 128GB مع الذاكرة العشوائية 6GB .
- تلك المساحات متوفرة أيضاً في بعض منتجات الهواتف الأخري من شركة أبل التي تطرح مع أيفون الجديد .
أسعار IPHONE 13 PRO MAX التي تحددت للهاتف الجديد
- سعر الهاتف الجديد المحددة بالسعر العالمي 1055 دولار أمريكياً لمساحة الهاتف 512GB .
- كذللك السعر الخاص بالهاتف لمساحة التخزين 256GB بسعر 1200 دولار أمريكياً .
- كما تحدد السعر الخاصة بنسخة التخزين 128GB بسعر 1100 دولار أمريكي .
- أما سعر أيفون 13 برو MAX بمساحة تخزين 1 تيرا بايت بسعر 1600 دولار أمريكي .
- ذلك بجانب السعر المحدد للهاتف في المملكة العربية السعودية 5500 ريال سعودي .
- كذلك فيما يخص سعر الهاتف في دولة مصر 27500 جنيه مصري .
- أما داخل دولة الإمارات تحدد سعر أيفون 13 برو ماكس الوردي بقيمة 5800 درهم إماراتي .
- تلك الأسعار المعلنة تختلف في باقي الدول حسب سعر صرف الدولار وما يقابله بالعملة المحلية .
iphone 13 pro Max المقرر طرحه في الأسواق في شهر أكتوبر الجاري . تم توضيح المواصفات العديدة في هاتف أيفون 13 برو ماكس الوردي . كما تم عرض الألوان الستة التي يتم طرح الهاتف بها داخل الأسواق . بجانب العديد من المميزات التي وضعت في الهاتف لأول مرة تميزه عن النسخ السابقة . كما صرحت الشركة بأن طرح الهاتف الجديد سيكون بالتحديد يوم 24 أكتوبر الجاري وتتمني لكافة مستخدمي أيفون . التمتع بذلك الهاتف الجديد . بجانب العديد من منتجات أبل المختلفة .
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