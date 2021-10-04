نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر Oppo K9 5G هاتف جديد من شركة أوبو | أهم المميزات والعيوب في المقال التالي

Oppo K9 5G هاتف جديد من شركة أوبو ينضم إلي سلاسل الشركة من الهواتف الذكية في الأسواق الصينية. حيث أعلنت شركة أوبو منذ فترة عن هاتفها الجديد Oppo K9 5G والذي يأتي ضمن عائلة الـK والتي لا تصل إلي أسواق الهواتف الذكية في العالم العربي والأسواق المصرية ، إلا أنها تقدم العديد من المزايا والمواصفات الممتازة مقابل أسعار مناسبة تجعلها تنافس وبشدة هواتف الشركات الرائدة الأخري. مواصفات هاتف Oppo K9 5G : ‌يأتي الهاتف مع وزن يقدر بحوالي 172 جراماً.‌

كما يأتي أيضاً بخامات مصنوعة من الزجاج في الأمام والخلف ، بالإضافة إلي إطار من البلاستيك حول جسم الهاتف.‌

يدعم الهاتف أيضاً تركيب شريحتي إتصال تدعم شبكات الإتصال حتي الجيل الخامس 5G.‌

لكن لا يوجد مدخل خاص لكارت الميموري ، لذا لا يمكن زيادة مساحة التخزين.‌

شاشة الهاتف تأتي بحجم 6.43 إنش من نوع Super AMOLED وبجودة FHD+ مع دقة 1080×2400 بكسل ، أي بمعدل كثافة بكسلات 409 بكسل لكل إنش.‌

كذلك تدعم الشاشة الترددات العالية حتي 90 هيرتز ، مع درجة سطوع للشاشة تصل إلي حوالي 750 شمعة.‌

كما تحتل الشاشة نسبة 91.7% من جسم الهاتف ، مع دعم أبعاد العرض 20:9 لتعطي مساحة أكبر في الشاشة لعرض محتوي أوسع.‌

يأتي الهاتف بواجهة مستخدم حديدة وخاصة من أوبو وهي ColorOS 11.1 ، والمبنية علي نظام تشغيل Android 11.‌

كذلك يأتي الهاتف بمعالج من شركة كوالكوم وهو Snapdragon 768G ، والذي يأتي بدقة تصنيع 7 نانو متر.‌

المعالج أيضاً ثماني النواة يحتوي علي نواة من نوع Kryo 475 Prime تعمل بتردد يصل إلي 2.8 جيجا هيرتز.‌

وواحدة أخري بتردد 2.8 جيجا هيرتز لكن من نوع Kryo 475 Gold ، أما عن الستة الأخري فمن نوع Kryo 475 Silver وبتردد أقل 1.8 جيجا هيرتز.‌

كما يتوافر أيضاً معالج رسوميات GPU من نوع Adreno 620.‌

تم الإعلان عن الهاتف باصدارين فقط من سعة التخزين وهما : 128 جيجا مع 8 جيجا رام ، أو 256 جيجا مع 8 جيجا رام. كاميرا هاتف Oppo K9 5G : ‌يحتوي الهاتف علي كاميرا أمامية بدقة 32 ميجا بكسل مع فتحة عدسة F/2.4 ، تدعم التصوير بدقة 1080 مع معدل التقاط 30 إطار لكل ثانية.‌

كذلك يحتوي أيضاً علي ثلاثة كاميرات خلفية : الأولي بدقة 64 ميجا بكسل مع فتحة عدسة F/1.7 بدعم الـPDAF.‌

الكاميرا الثانية خاصة بالتصوير الواسع Ultra Wide بدقة 8 ميجا بكسل مع فتحة عدسة F/2.2 ، وأخيراً كاميرا للتصوير الماكرو بدقة 2 ميجا بكسل مع فتحة عدسة F/2.4.‌

الكاميرات تأتي بدعم الـHDR وتصوير Panorama ، كما يوجد بجانب الكاميرات فلاش ليد.‌

كما يدعم الهاتف أيضاً تصوير الفيديوهات بجودة 4K بمعدل التقاط 30 إطار لكل ثانية ، أو بجودة FHD مع دقة 1080 بمعدل التقاط 30/60/120 إطار.‌

بالإضافة إلي دعم خاصية التثبيت الإلكتروني بخاصية GYRO-EIS. مواصفات أخري للهاتف : ‌سماعات الهاتف ليست ستيريو بل من نوع مونو ، إلا أنها تعطي أصوات واضحة وعالية.‌

يتوفر بالهاتف مدخل 3.5 مللي خاص بإضافة سماعة الأذن.‌

لا يدعم الهاتف خاصية الـNFC.‌

كما لا يدعم كذلك شبكات الراديو FM.‌

البصمة من نوع Optical موجودة في أسفل الشاشة ، مع إمكانية فتح الهاتف ببصمة الوجة وخاصية Face Unlock.‌

كما يحتوي الهاتف علي بطارية بحجم 4300 مللي أمبير ، تدعم الشحن السريع بقدرة 65 وات حيث يمكن شحن الهاتف بنسبة 100% في زمن 35 دقيقة فقط.‌

مدخل الشحن Type C 2.0 ، يدعم خاصية OTG.‌

يتوفر الهاتف بإختيارين فقط من الألوان وهما : الأسود والأزرق. سعر هاتف Oppo K9 5G : ‌310$ للنسخة الأولي من سعة التخزين 128 جيجا مع 8 جيجا رام ، أو حوالي 4850 جنية مصري.‌

340$ للنسخة الأعلي من سعة التخزين 256 جيجا مع 8 جيجا رام ، أو حوالي 5300 جنية مصري. الوسوم عمر شويل - جدة Oppo K9 5G هاتف جديد من شركة أوبو | أهم المميزات والعيوب - ثقفني error: غير مسموح بنقل المحتوي الخاص بنا لعدم التبليغ

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر Oppo K9 5G هاتف جديد من شركة أوبو | أهم المميزات والعيوب على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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