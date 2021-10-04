شهدت خدمات فيسبوك وإنستغرام وواتساب وماسنجر تعطل في نقل البيانات وشلل تام في مزودات الخدمة في العديد من دول العالم وذلك بداية من الساعات الأولي ليوم الإثنين الموافق 4 أكتوبر 2021 م ، وفق ما أعلنته بعض مواقع الأخبار المختصة بالشأن التقني عن تعطل خدمات فيسبوك و إنستغرام و واتساب ، هذا وقد تعطلت خدمات المنصات التابعة لشركة فيسبوك مثل منصات فيسبوك وواتس آب وإنستغرام للتواصل الاجتماعي ، وقد أبلغ مئات الآلاف من المستخدمين حول العالم عن تعطل خدمات فيسبوك وواتساب وإنستغرام عالمياً ، هذا ويعاني العديد من المناطق حول العالم من نفس المشكلة التقنية الغير محددة حتي الآن ، ومن ضمنها منطقة الشرق الأوسط ، ويتوقع عودة الخدمات خلال ساعات من قبل الفريق التقني للشركة من خلال تفاصيل تعطل الفيس بوك.

تعطل خدمات فيسبوك و إنستغرام و واتساب FaceBook

أفادت المواقع التقنية بتعطل خدمات منصات فيسبوك وواتس آب وإنستغرام للتواصل حيث :

أبلغ مئات الآلاف من عملاء فيسبوك أنهم غير قادرين علي استخدام تطبيقات وسائل التواصل التابعة لشركة فيسبوك.

يستبعد المطورون القائمون علي تقينات الشركة أمر الهجمات الإلكترونية.

تعطلت خدمات برنامج الصور انستغرام بجوار واتس آب و الفيس بوك ميسينجر.

تعطلت أيضاً خدمات أخري مثل أمازون وجوجل في بعض المناطق متأثره بارتباطات مع فيس بوك.

يجري العمل علي استعادة خدمات الموقع ومنصتي إنستغرام وواتساب.

أعلن موقع داون تراكر عن أن ما يزيد علي الـ 125 ألف مستخدم في نيويورك قد أبلغوا عن التعطل اليوم عند الظهيرة.

في ساعات متأخرة من اليوم تعطلت خدمات تويتر بالمملكة بشكل مفاجئ.

حادثة تعطل عام 2019 لفيس بوك

تعطل خدمات فيسبوك و إنستغرام و واتساب ليس الأول من نوعه ، أعلن الموقع الإلكتروني إن خدمات المنصات التابعة لشركة التواصل الاجتماعي فيسبوك تعطلت من قبل في عام 2019 وفق الوقائع التالية :

خدمات مواقع وتطبيقات منصات فيسبوك تقوم علي خدمة حوالي 2.7 مليار مستخدم يومياً.

تعرضت الخدمات للتعطل من قبل في عام 2019 ، إثر هجمات إلكترونية.

تعطل فيس بوك و ريدت و إنستغرام جاء بعد اتهامات لمسؤولة سابقة في فيسبوك المالكة بفضح سياسة الموقع.

اتهمت فرانسيس هوغن المسؤولة السابقة في فيسبوك الموقع باختيار الربح على السلامة.

ويهتم الكثير من رواد هذه التطبيقات بالجانب الإقتصادي وتعتمد أعمال الملايين حول العالم علي هذه الشبكات ، وما توفره لهم من بيئة عمل عالمية تختصر عيهم الكثير من المجهود في جميع أنحاء العالم.