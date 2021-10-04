نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الكشف عن سبب عطل فيس بوك الآن face book ومتى وقت إصلاح توقف الفيس بوك وهل اختراق في المقال التالي

عمر شويل - جدة عطل فيس بوك الآن ، يزداد البحث في الوقت الحالي عبر المحرك الشهير جوجل من قِبل جميع مستخدمي تطبيق الفيسبوك عن سبب ظهور عطل مفاجئ في الصفحة الرئيسية لموقع التواصل الاجتماعي توقف الفيس بوك والتطبيقات التابعة له واتساب وانستجرام، وتفاجئ العالم أجمع منذ ساعات قليلة بوجود عطل فيس بوك face book ، مما أصاب الجميع بدهئة كبيرة وغضب وسط غياب المسؤولين لفترة من الزمن دون أن يُعلن أحد عن سبب عطل فيس بوك الآن، ونختص في هذا المقال رصد وتقديم كافة الأخبار والتفاصيل عن سبب عطل الفيسبوك الآن. وذلك بعدما تم الإعلان بشكل رسمي عن وجود خلل في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

عطل فيس بوك الآن

سبب عطل فيس بوك face book ، كما ذكرنا فقد شهد جميع مستخدمي موقع التواصل الاجتماعي الأشهر على الإطلاق حدوث عطل مفاجئ بعدما ذهب البعض كما هو معتاد دائما لفتح تطبيق فيس بوك سواء على هواتف الاندرويد أو آيفون ليجدوا صفحة خالية تماماً واختفاء الصفحة الرئيسية لموقع فيسبوك.

وقد ظن البعض أنه قد يعود هذا الخلل لهواتفهم المحمولة أو أنه قد حدث عطل فني في شبكة الإنترنت، ولكن بعدما أقرت شركة الفيسبوك بشكل رسمي عن وجود خلل. وذلك بعدما استخدمت الشركة موقع التواصل الاجتماعي تويتر صاحب التدوينات الصغيرة، لتُعلن رسمياً عن وجود خلل وعطل توقف فيس بوك ، وأنها تعمل حالياً على تفادي هذا العطل.

سبب عطل الفيسبوك الآن face book

وبرغم إقرار شركة فيس بوك بوجود عطل كبير وخلل غير مسبوق وتوقف الفيس بوك والتطبيقات التابعة لها واتساب وانستجرام، إلا أن الشركة لم تُفصح عن سبب عطل فيسبوك حتى الآن، أو أنها لم تتوصل حتى اللحظة لأسباب تعطل التطبيق، وحتى الآن وأثناء كتابة هذه السطور لم يتم إصلاح هذا الخلل.

ويشهد العالم في الوقت الحالي حالة من الفراغ الكبيرة بعدما تعطلت تطبيقات تُعد الأهم على الإطلاق ( توقف وعطل الفيس بوك – واتساب – انستجرام ). وعلى الجانب الآخر فقد نشر موقع التواصل الاجتماعي تويتر صاحب التدوينات الصغيرة تغريده تضمنت أنه يرحب بالجميع حرفياً.

وسوف نتابع معكم المزيد بخصوص تفاصيل وسبب عطل فيسبوك face book الآن ، حيث من المتوقع أن تُفصح الشركة أن السبب الرئيسي الذي أدى إلى ذلك خلال الوقت القادم، وسنوافيكم بكل ما هو جديد من خلال تحديث هذه الصفحة أو من خلال تقارير متتالية نرصدها لكم عن توقف الفيس بوك الآن.

متى إصلاح عطل توقف الفيس بوك

وتزامناً مع تأخر عودة موقع فيسبوك face book للعمل مجدداً بشكل طبيعي بدأ الجميع يتساءل والبعض يطرح سؤال متى يتم إصلاح توقف الفيس بوك. وذلك بعدما تأخرت الشركة عن الإفصاح وإعلان سبب توقف فيسبوك رسمياً، واستكفت الشركة بالتغريده على تويتر التي تضمنت أنها تعمل على إصلاح عطل فيس بوك الآن.

وأوضح بعض مستخدمي تطبيقات فيس بوك وواتساب وانستجرام أنها بدأت عرض رسالة الخطاً بداية من الساعة الخامسة مساء بتوقيت القاهرة والسادسة بتوقيت مكة المكرمة، وقد ظهرت تقارير انقطاع الخدمة عبر تطبيقات Facebook وInstagram وWhatsApp وFacebook Messenger.

3 أسباب لـ توقف فيسبوك

رجح بعض خبراء الإنترنت أن سبب توقف فيسبوك ينحصر في ثلاثة أسباب والتي تتمثل في واقعة تسريب بيانات أدت إلى تعطل العمل أوهجمة من مخترقين لتعطل عمل الفيسبوك، وربما تحديث لخادم السيرفر، لكن أفاد هؤلاء الخبراء أن شركة الفيس بوك دائماً قبل أن تتوجه لعمل أي تحديث ضمن بياناتها فإنها تقوم بالإعلان بشكل رسمي ومسبق عن نيتها في إجراء تحديث خادم السيرفر، لذلك يتوقع الخبراء أنها لربما تكون عملية اختراق وسرقة بيانات.