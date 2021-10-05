نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عطل فيسبوك وإنستجرام وواتساب لساعات وموعد عودة الفيسبوك للعمل في المقال التالي

عمر شويل - جدة اشتكى عدد كبير من مستخدمي خدمات مواقع التواصل الاجتماعي التابعة لشركة فيسبوك الأمريكية من تعذز استخدام خدمات تطبقات: فيسبوك، وواتس آب، وإنستجرام، وماسنجر خلال الساعات الماضية، حيث لم يتمكن المستخدمون من الوصول إلى خدمات هذه التطبيقات على الهواتف الذكية أو حتى استخدام مواقعها على شبكة الإنترنت من خلال المتصفحات.

وبسبب عطل خدمات الفيسبوك فإن مارك زوكربيرغ قد تكبد خسائر وصلت إلى سبعة مليار دولار أمريكي، كما تسببت هذه الأعطال في ارتفاع اسمهم شركة تويتر الأمريكية، حيث لجأ خلال هذه الفترة العديد من المستخدمين إلى التواصل من خلال تويتر بدلاً من الاستعانة بتطبيقات شركة فيسبوك المختلفة.

متى تعود خدمات الفيسبوك

ويتساءل العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي حول العالم عن موعد عودة الفيسبوك للعمل من جديد إلا أنه حتى الآن لم تعلن شركة فيسبوك عن موعد عودة خدماتها للمستخدمين، وقد يتم استغراق لحل المشكلة عدة ساعات وقد تستمر إلى أيام، حيث لا يزال مهندسو شركة فيسبوك يعملون على حل المشاكل.

ويعد موقع فيسبوك هو أحد أبرز مواقع التواصل الاجتماعي استخداماً حول العالم، إذ أن عدد المشتركين في موقع فيسبوك يتخطى المليار مستخدم من مختلف الدول، كما أنه يقوم بتقديم العديد من الخدمات التي تجذب المستخدمين.

من جانبها قامت إدارة فيسبوك عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر بنشر تغريدة جاء فيها: “نحن ندرك أن بعض الأشخاص يواجهون مشكلة في الوصول إلى التطبيقات، نحن نعمل على إعادة الأمور إلى طبيعتها في أسرع وقت ممكن، ونعتدز عن أي إزعاج”.

عطل في خدمات فيسبوك وواتساب وإنستجرام

وكانت خدمات فيسبوك قد سقطت في حدود الساعة السادسة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة خلال اليوم الاثنين الموافق الرابع من شهر أكتوبر من العام الميلادي 2021، حيث لم يتمكن المستخدمون استخدام خدمات فيسبوك، وإنستجرام، وماسنجر، وواتس آب حتى الآن، وهو ماتسبب في تعطل مصالح العديد من المستخدمين فضلاً عن قيام البعض باستخدام التطبيقات البديلة، ولعل أبرزها تليجرام وتطبيق سيجنال، وغيرهما من التطبيقات التابعة للعديد من الشركات الأخرى.

غضب من مستخدمي فيسبوك بسبب عدم التمكن من الوصول لخدمات الموقع

وكان عدد من مستخدمي تطبيقات فيسبوك المختلفة حول العالم قد قاموا بتدشين هاشاتج على موقع التواصل الاجتماعي تويتر يحمل اسم Facebookdown حيث قام فيه المستخدمون من مختلف دول العالم عن إستيائهم من وقوع خدمات فيسبوك، الأمر الذي جعل العديد من مستخدمي هذه التطبيقات التابعة لشركة فيسبوك من الدول العربية بتدشين عدداً من الهاشاتجات مثل: واتساب، وفيسبوك، وغيرها من الوسوم التي عبر فيها المستخدمون من كافة الدول العربية عن عدم مقدرتهم من الوصول لاستخدام خدمات فيسبوك، وهو الأمر الذي امتدت حتى ساعات.

هجوم سيبراني تسبب في عطل خدمات فيسبوك

وبحسب ما أعلنت عنه وزارة الدفاع الأمريكية فإنه من المتوقع أن يكون حدث هجوم سيبراني منظم ضد منصات شركة فيسبوك المختلفة وهي: فيسبوك، إنستجرام، وواتساب، إلا أن البنتاجون لم يكشف عن أي تفاصيل حتى الآن.