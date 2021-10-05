نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عطل في فيسبوك اليوم وإنستغرام وواتساب وأمازون ومنصات عالمية أخرى في المقال التالي

عمر شويل - جدة عطل في فيسبوك ، شهد العالم عطل مفاجئ في فيسبوك اليوم الاثنين 04-10-2021 حيث واجه الآلاف من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي عطلا على الشبكة العنكبوتية حيث تعطلت منصة فيسبوك العالمية وتطبيقات إنستغرام وواتساب وكذلك المواقع الشهيرة جوجل وموقع امازون للتجارة الإلكترونية وتطبيق “تيك توك”، حيث اصدر الموقع العالمي الشهير في رصد أعطال الإنترنت “داون ديتكتور” إلا ان الانقطاع الذي عرفته معظم منصات التواصل الاجتماعي وبالأخص منصة فيسبوك بدا عند الساعة الثالثة وخمسة وأربعون دقيقة بتوقيت غرينتش كما تم توجيه رسالة لجميع المستخدمين بوجود مشكلة في facebook وخدمات مسنجر وان العمل جاري من قبل المختصين في تصحيح الخلل في أقرب وقت ممكن.

عطل في فيسبوك

أعلنت شركة فيسبوك العالمية على انها تلقت اليم الاثنين أكثر من مئتان ألف بلاغ من عديد مستخدمي تطبيقات شركة Facebook، حيث نشر موقع “فيسبوك” تغريده عبر حسابه في توتير يؤكد فيه أن الكثير من الأفراد الذين يستخدمونا منصة فيسبوك يوجهون مشكلة في الولوج على الموقع، مؤكدا ان الشركة سخرت كل الإمكانيات من أجل اصلاح جميع الأعطال و إعادة الأمور إلى طبيعتها مع تقديم رسالة اعتذار لكل المستخدمين.

عطل فني في الفيس بوك

أكدت التقارير الأولية في مختلف المواقع العالمية المهتمة برصد آخر اخبار عطل فيسبوك أن العطل كان بسبب إشكالية على مستوى خوادم شركة Facebook التي توقفت كليا عن العمل، فيما لم تذكر الشركة العالمية الأسباب الرسمية الذي أدى إلى هذا العطل المفاجئ في الفايس بوك ، كما استبعد أخصائيون ان يكون العطل بسبب مؤثر خارجي او لهجوم الإلكتروني.

عطل فيسبوك

وسط هذا العطل المفاجئ لموقع فيسبوك أكدت تقارير إعلامية نقلا عن موقع «برايفسي أفيرز». ان أكثر من 1.5 مليار من بيانات مستخدمي فيسبوك حاليا يتم عرض بيعها على احدى منتديات الهاكرز. كما انه منذ عملية توقف موقع فيسبوك اليوم على الساعة 15:45 بتوقيت غرينيتش. وتظهر رسالة لبعض المستخدمين على أنه يجري العمل حاليا على حل المشكلة. يذكر ان خدمات فيسبوك اصابتها أعطال كثيرة من قبل ولم يصل الوقت في حدود ساعات لإصلاحها. ومن المحتمل عودة منصة Facebook للعمل في الساعات القليلة القادمة بعد تصليح عطل فيسبوك.