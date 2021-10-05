فيسبوك تكشف الأسباب الحقيقية التي تسببت في العطل

كشفت شركة فيسبوك، فجر اليوم الثلاثاء، عن الأسباب التي أدت إلى انقطاع خدمات منصاتها "فيسبوك، إنستغرام، وواتسآب".

وقالت الشركة في بيان نقلته وكالة "رويترز"، إنها تعتقد أن السبب الرئيسي لانقطاع خدمة الاتصال هو تعديل خاطئ في إعدادات أجهزة الراوتر الرئيسية تسبب بحدوث مشاكل أدت إلى انقطاع خدمة الاتصال".

وأضافت أنه "لا دليل لديها على تعرض بيانات المستخدمين للاختراق نتيجة لهذا العطل في خدمات الاتصال".

وتابعت: "نأسف لانقطاع الخدمة في منصاتنا وعملنا بأقصى ما في وسعنا لاستعادة الخدمة وأنظمتنا الآن عادت للعمل".

كان مهندسو الشركة التقنيين قالوا، في وقت سابق اليوم، عبر تغريدة على موقع "تويتر": "إلى المجتمع الضخم من الناس والشركات في جميع أنحاء العالم الذين يعتمدون علينا: نحن آسفون".

وأضافوا: "لقد عملنا بجد لاستعادة الوصول إلى تطبيقاتنا وخدماتنا، ويسعدنا الإبلاغ عن عودتها للعمل عبر الإنترنت الآن. شكرا لك على تحملك معنا".

بدوره، اعتذر الرئيس التنفيذي لفيسبوك، مارك زوكربيرغ، عن العطل الذي لحق بتطبيقات "فيسبوك، واتسآب، إنستغرام" ودام لحوالي 6 ساعات.

وقال مارك زوكربيرغ: "عادت منصات "فيسبوك" و"واتسآب" و"إنستغرام" للعمل من جديد".

وأضاف الرئيس التنفيذي لفيسبوك: "أعتذر عن الانقطاع الذي حدث اليوم.. أعلم مدى اعتمادك على خدماتنا للبقاء على اتصال مع الأشخاص الذين تحبهم".