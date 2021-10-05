أعلنت منصة (واتس آب) للدردشة، عودة خدماتها مرة أخرى بعد انقطاعها لساعات على مستوى العالم. وقالت المنصة ــ في تدوينة عبر موقع التغريدات المُصغرة تويتر، صباح اليوم الثلاثاء :" عدنا الآن ونعمل بنسبة 100٪.. شكرًا للجميع حول العالم على صبركم بينما عملت فرقنا بجد لاستعادة خدمات واتس اب.. نحن نقدر حقًا ونشعر بالتواضع بسبب اعتماد الأشخاص والمؤسسات على تطبيقنا كل يوم".

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر واتس آب: عودة خدماتنا بنسبة 100 % على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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