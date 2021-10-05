الهند تطرح سيارة أنيقة واقتصادية بأسعار منافسة جدا

قررت شركة Tata الهندية مواصلة تقدمها لتحقيق مبيعات كبيرة في سوق السيارات، وكشفت عن مركبة شبابية أنيقة واقتصادية ورخيصة الثمن بنفس الوقت.

وخلال تصميم سيارة Punch الجديدة حرص المطورون في Tata على جعلها مميزة من كل النواحي، إذ منحوها شكلا أنيقا وفريدا للواجهة الأمامية والمصابيح المثبتة عليها، كما أعطوها ملامح القوة والحداثة بنفس الوقت.

وتأتي هذه المركبة بهيكل كروس أوفر متوسط الحجم بطول 3 أمتار و82 سنتيمترا، عرضه 174 سم، ارتفاعه 161 سم، والمسافة بين محوري العجلات فيه 244 سم، كما يمكن تزويدها بعدة أنواع من العجلات بمقاس 15 و16 إنشا.

ورغم أسعارها المنافسة جدا حصلت هذه السيارة على أحدث أنظمة المولتيميديا التي يمكن التحكم بها عبر شاشة لمسية متطورة، وعلى أنظمة لتدفئة المقاعد، وأنظمة تكييف ممتازة، وأنظمة لمنع الانزلاق على المنحدرات والمنعطفات، وأنظمة ABS للمكابح، وأنظمة لتثبيت السرعة أثناء السفر، وحساسات للضوء والمطر، وحساسات مسافات أمامية وخلفية.

ولجعلها اقتصادية في استهلاك الوقود زودت المركبة بمحركات بثلاث أسطوانات بسعة 1.2 تولد عزما يعادل 86 حصانا، وعلى سرعة أوتوماتيكية بخمس سرعات، كما يفترض أن تطرح منها نسخ معدلة مجهزة بمحركات توربينية أكثر قوة.

وستطرح هذه السيارة في الأسواق العالمية مع نهاية العام الجاري، وبأسعار منافسة جدا تتراوح ما بين 7500 و11000 دولار.