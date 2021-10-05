تحفة تقنية جديدة تنضم لعالم الصوتيات

أعلنت شركة Shure الأمريكية عن إطلاق سماعات لاسلكية جديدة لتنافس من خلالها أهم المنتجات المشابهة في الأسواق العالمية.
وتجمع سماعة AONIC 215 True في شكلها تصاميم سماعتي SE215 و hure T W S Fit Adapter Gen 2، لكنها حصلت على هيكل خفيف يجعلها ثابتة على الأذن أثناء الجري أو ممارسة التمارين الرياضية أو الحركة.
وحصلت هذه السماعات على أنظمة لعزل الضوضاء الخارجية لجعل الاستماع إلى الموسيقى أو إجراء المكالمات إذ يمكنها عزل الأصوات التي يصل ترددها إلى 37 ديسيبل، كما حصلت على تقنيات خاصة لتوزيع وتنقية الأصوات.
وزودتها Shure ببطاريات داخلية تكفيها لتعمل لـ 8 ساعات متواصلة بالشحنة الواحدة، إضافة إلى محفظة بلاستيكية صغيرة فيها بطاريات إضافية تكفي لشحن السماعات لتعمل 32 ساعة.
ويمكن التحكم بهذه السماعة لاسلكيا من الهواتف التي تعمل بنظامي أندرويد و iOS ، كما يمكن إقرانها مع الهواتف عبر تقنيات البلوتوث، وشحنها عبر شواحن USB-C.
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