الإعلان عن Redmi Note 10 Lite بمعالج Snapdragon 720G وسعر 190 دولار

أعلنت شركة شاومي إحدى شركات الهواتف المحمولة والأجهزة اللوحية عن إطلاق هاتف Redmi Note 10 Lite الذي ينطلق بتصميم يحاكي Redmi Note 9 Pro، وسعر يبدأ من 190 دولار، ويأتي هذا الهاتف بعدة ألوان مناسبة للجميع يمكنهم الاختيار فيما بينها تشمل الذهبي والأزرق، وأهلنا الشركة أن الهاتف الجديد مزود بكثير من الإمكانيات والمميزات التي تجعله في مقدمة الهواتف التي يسعى عدد كبير من الأشخاص إلى شرائه، في هذا المقال سوف تتعرف على مواصفات الهاتف الجديد وسعره وأهم مميزاته.

مميزات هاتف Redmi Note 10 Lite

يأتي هذا الهاتف يتوفر به كثير من المميزات التي تجعله من أفضل أنواع الهواتف في أسواق الموبايلات في الفترة الحالية في معظم الدول العربية، ومن بين المميزات التي تم الإعلان عنها ما يلي:

يأتي هاتف Redmi Note 10 Lite باثنان من الألوان الجديدة هما الأزرق والذهبي،

وهو الإختلاف الوحيد بين هذا الإصدار وهاتف Redmi Note 9 Pro.

يأتي الهاتف الجديد بتصميم بتصميم يحاكي Redmi Note 9 Pro، من حيث المواصفات وبعض الإمكانيات.

يدعم هاتف Redmi Note 10 Lite أيضاً بطاقة تخزين خارجي microSD.

يحتوي الجهاز الجديد على اثنان من شرائح SIM بحجم نانو.

يتميز بالشكل الأنيق والتصميم الخارجي الممتاز من جميع الجوانب.

أمامك خيارات متنوعة من ألوان هذا الجهاز تستطيع الاختيار من بينهم.

وزن الهاتف الجديد مناسب للجميع.

مواصفات هاتف Redmi Note 10 Lite

كما يأتي هذا الجهاز متضمنًا المواصفات التالية: