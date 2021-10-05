نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الكشف عن سعة بطاريات هواتف iPhone 13 للمرة الأولى منذ إطلاقها في المقال التالي
الكشف عن سعة بطاريات هواتف iPhone 13 للمرة الأولى منذ إطلاقها، قد أعلنت شركة إبل الأمريكية عن بطارية هواتف إيفون 13 والتي قد أعلنت عنها بشكل رسمي في الأسبوع الماضي ولكنها لم تقوم بتوضيح أي تفاصيل خاصة عن البطارية من خلال هذا الإعلان الرسمي ، وبالتالي قام موقع GSMArena أن هذه هي المرة الأولى التي سوف يتم الكشف فيها سعة بطاريات هواتف إيفون 13 والتي سوف تكون سعة كبيرة عن هواتف إيفون 12 الماضية لهذا سوف نتوضح لكم من خلال السطور القادمة أهم مواصفات بطاريات هواتف iPhone 13.
الكشف عن سعة بطاريات هواتف iPhone 13
iPhone 13 mini أما بالنسبة للهاتف الأصغر في هواتف إيفون 13 حيث تصل سعة البطارية 2438 ملئ أمبير في الساعة وبالتالي تزداد 9% عن السابق أما هاتف إيفون 13 ساعة البطارية تصل إلى 3240 ملئ أمبير في الساعة وتزداد 15% عن السابق.
بينما هاتف iPhone 13 Pro الهاتف الأغلى ويوجد في الكثير من الامكانيات في مجموعة الهواتف بالتالي تزداد سعة البطارية إلي 4373 بزيادة تصل إلى 18 . 5% وبالتالي تعتبر هذه هي المرة الأولى التي يكون فيها هاتف إيفون بسعة كبيرة.
مواصفات بطاريات هواتف iPhone 13
- أما بالنسبة هاتف iPhone 13 Pro Max والشاشة تكون بقياس 6 . 7 بوصة من نوع Super retina xdr ، ويوجد فيه طبقة تحميل ضد الخدش بدون وجود أي حواف ويتم تحديث الهاتف 120 هرتز في الثانية وهو مقاوم للماء حتى عمق متر لمدة 30 دقيقة ومقاوم من الأتربة.
- بينما قامت شركة إبل بتزويد iPhone 13 Pro Max الجديد مع وجود معالج قوى Apple A15 Bionic بمعالج سداسى النواة، الأسرع 50% من المعالج الماضي Apple A13 Bionic
- ويوجد فيه ذاكرة وصول عشوائي تصل السعة إلى 8 جيجا بائت مع ذاكرة التخزين تكون 128 256 و 512 جيجابايت.
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