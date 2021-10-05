الكشف عن سعة بطاريات هواتف iPhone 13 للمرة الأولى منذ إطلاقها، قد أعلنت شركة إبل الأمريكية عن بطارية هواتف إيفون 13 والتي قد أعلنت عنها بشكل رسمي في الأسبوع الماضي ولكنها لم تقوم بتوضيح أي تفاصيل خاصة عن البطارية من خلال هذا الإعلان الرسمي ، وبالتالي قام موقع GSMArena أن هذه هي المرة الأولى التي سوف يتم الكشف فيها سعة بطاريات هواتف إيفون 13 والتي سوف تكون سعة كبيرة عن هواتف إيفون 12 الماضية لهذا سوف نتوضح لكم من خلال السطور القادمة أهم مواصفات بطاريات هواتف iPhone 13.

الكشف عن سعة بطاريات هواتف iPhone 13

iPhone 13 mini أما بالنسبة للهاتف الأصغر في هواتف إيفون 13 حيث تصل سعة البطارية 2438 ملئ أمبير في الساعة وبالتالي تزداد 9% عن السابق أما هاتف إيفون 13 ساعة البطارية تصل إلى 3240 ملئ أمبير في الساعة وتزداد 15% عن السابق.

بينما هاتف iPhone 13 Pro الهاتف الأغلى ويوجد في الكثير من الامكانيات في مجموعة الهواتف بالتالي تزداد سعة البطارية إلي 4373 بزيادة تصل إلى 18 . 5% وبالتالي تعتبر هذه هي المرة الأولى التي يكون فيها هاتف إيفون بسعة كبيرة.

مواصفات بطاريات هواتف iPhone 13