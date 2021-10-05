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عمر شويل - جدة تفاصيل هاتف Google Pixel 6 و Pixel 6 Pro قام جوجل بالإعلان عن نزول هاتف Pixel 6 و Pixel 6 Pro منذ عدة شهور وتم التوقيع المسني حيث قامت الشبكة قبل ذلك بعمل هذا الأمر مع إيفون Pixel 4 وذلك كأن في عام 2019 حديث لا تقوم جوجل بالكشف عن كل ما لديها وأكلت بعض المواقع الرسمية أن جوجل يحتفظ ببعض التفاصيل الخاصة في كل مرة.

تفاصيل هاتف Google Pixel 6 و Pixel 6 Pro

حيث تحدث قائلا ريك أوسترلوه من Google لموقع The Verge له لم يتمكنوا من التعاون في المستوى الرئيسي خلال الفترة الماضية، ولكن هذه المرة سوف يكون مختلف كثيراً وبأسعار مميزة خاصة أن جوجل للمتقدم أرقام واضحة بالنسبة لهواتف بدأ التشغيل والذي يصل سعرها إلى 799 دولار عن الحد الأدنى لهذا السعر.

أما بالنسبة لقوائم جوجل ستور يمكن توقيع بيع Pixel 6 في الولايات المتحدة والمانيا واليابان وتايوان وفرنسا واستراليا وكندا، حيث تقوم جوجل بتوسيع هذه القائمة عندما تطلق هاتف Pixel 6 بشكل رسمي من خلال الحدث الثانوي من خلال صناعة جوجل.

أما بالنسبة للموعد المحدد لهذا الحدث من المتوقع أن يبدأ فيه 19 مكتوبة أو قبل هذا الموعد حيث يتحدث البعض أن جوجل سوف تقوم بفتح طلبات مسبقة الدفع لهواتف Pixel 6 و 6 Pro وذلك سوف يكون في 28 أكتوبر، وقد ظهرت عرض هذه المنصات من خلال متجر جوجل في نيون، وبالتالي تم العمل على تسويق الهاتف من خلال اليوتيوب والعديد من منصات التواصل الاجتماعي وبالتالي يتحول جوجل استخدام نفس الطريقة التي تم استخدامها لجهازPixel 4.

أما بالنسبة لهواتف Pixel 6 و 6 Pro تشمل بعد عناصر التصميم ليتم عمل شيء مختلف عن الهواتف الذكية الأخرى التي تتواجد في الأسواق حيث يوجد في الجزء الخلفي الشريط الكاميرا غير التي أعتدنا عليها عن دائرة في الكاميرات الحديثة أما بالنسبة للجزء الأمامي يوجد في بعض الحواف مع ثقب مركزي يجعل الهاتف مميز عند مجمع الشكل الجمالي قليلا.