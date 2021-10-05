نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قائمة أسعار مطعم ماكدونالدز في السعودية في المقال التالي

عمر شويل - جدة قائمة أسعار مطعم ماكدونالدز في المملكة، يعتبر مطعم ماكدونالدز من أكثر المطاعم العالمية المشهورة حول العالم كله ويحب الكثير من الكبار والأطفال تناول الوجبات التي يتم تقديمها من خلال هذا المطعم وبالتالي بعد نجاح مطعم ماكدونالدز قام بفتح أكثر من 120 فرع حول العالم، وبالتالي يوجد الكثير من المواطنين بالمملكة السعودية لشراء وجبات ماكدونالدز الشهية واللذيذة خاصة أنها تحتوي على العديد من الأطباق هذا المختلفة والمفضله لدى الجميع ويوجد وجبات يحب تناولها الأطفال، لهذا سوف نوضح لكم من خلال السطور القادمة قائمة أسعار مطعم ماكدونالدز والفروع الموجودة داخل المملكة السعودية.

فروع ماكدونالدز في المملكة

يوجد سلسلة مطاعم ماكدونالدز داخل المملكة السعودية وقد وصل عدد المطاعم إلي أكثر من 300 مطعم وبالتالي سوف نعرض لكم عنوان أقرب الفروع من خلال الخطوات التالية:

يمكن لجميع المواطنين تسجيل الدخول إلى الموقع الرسمي لماكدونالدز أو يمكن تحميل تطبيق ماكدونالدز على هواتف الاندرويد أو هواتف الايفون لكي تتمكن من الحصول على الوجبات التي تريدها من خلال تحميل هذه التطبيقات كما يمكنك أيضا العثور على أقرب فرع ماكدونالدز إليكم من خلال خرائط جوجل.

خطوات خدمة الدليفري من ماكدونالدز

يوجد خدمة الدليفري من ماكدونالدز للتسهيل على جميع المواطنين شراء الوجبات بكل سهولة بدون الحاجة إلى الذهاب إلى مطعم ماكدونالدز الحصول عليها من خلال بعض الخطوات البسيطة وهى كلاتى:

في الخطوة الأولى يتم تسجيل الدخول إلى الصفحة الرسمية الخاصة بموقع متميز ثم تقوم بتسجيل الدخول واتباع الخطوات المطلوبة ثم تقوم بتحديد العنوان والوجبات التي تريد الحصول عليها و تقديم الطلب وفي خلال فترة قصيرة سوف يتم وصول الوجبات إلى منزلك.

رقم التواصل مع ماكدونالدز

يمكن لجميع المواطنين الاتصال على مطعم ماكدونالدز من خلال الرقم الموحد 92000 6200 كافة الاستفسارات والشكاوى المقدمة من العملاء لحالها في وقت سريع.

قائمة أطعمة ” ماكدونالدز

جراند تشيكن ديلوكس دجاج

21 ريال سعودي

بيج تايستي مشروم ساندويش

21 ريال سعودي

جراند تشيكن سبايسي دجاج

21 ريال سعودي

جراند تشيكن سبشيال دجاج

21 ريال سعودي

بيج ماك لحم

15 ريال سعودي

بيج تايستي لحم

21 ريال سعودي

سبايسي ماك تشيكن دجاج

16 ريال سعودي

تشيكن ماك دجاج

16 ريال سعودي

ماك رويال لحم

17 ريال سعودي

ماك تشيكن دجاج

15 ريال سعودس

قائمة آيس كريم “ماكدونالدز

ماك فلوري لوتس

10 ريال

ماك فلوري دولتسي كراميل

11 ريال

صانداي شكولاتة

7 ريال

ماك فلوري أوريو

10 ريال

صانداي كراميل

7 ريال