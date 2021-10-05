نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر متى سيتوفر إيفون 13 وساعة إبل الجديدة للحصول عليها في المقال التالي

عمر شويل - جدة متى سيتوفر إيفون 13 وساعة إبل الجديدة للحصول عليها، وقد أعلنت شركة أبل عن هواتف إيفون 13 التي تم اصدارها باصدارات مختلفة من إيفون وبرو وبرو مكس وغيرها من المنتجات الأخرى، وبالتالي يهتم الجميع بمعرفة موعد فتح باب الحجز المسبقة لايفون 13 وهذا ما سوف نوضحه لكم من خلال السطور القادمة.

موعد فتح باب الحجوزات المسبقة للايفون 13

قد أوضحت بعض الصحف البريطانية أنه سوف يتم البدء لفتح باب الحجوزات لجميع هواتف الجديدة بداء من يوم الجمعة الموافق بتاريخ 17 سبتمبر، وبالتالي أكدت شركة آبل أنه سوف يتم فى الساعة الخامسة صباحا بتوقيت المحيط الهادي بتوقيت الرياض سوف يكون فى الساعة الثامنة مساء.

وبالتالي سوف يتم طرح المنتجات للبيع بعد أسبوع واحد والذي يبدأ يوم الجمعة 24 سبتمبر وتعتبر هذه الطريقة في عمل شركة آبل التي تهتم بالإعلان على المنتجات قبل أن تقوم بفتح باب الحجوزات قبل ذلك ثم تقوم في الأسبوع التالي بعرض البيع وبالتالي تم استثناء العام الماضي بسبب انتشار الوباء حول العالم كله وتسبب هذا الآن في حدوث الكثير من المشاكل في الإنتاج، وبالتالي تم الإعلان عن تأجيل نزول الهواتف الجديدة وتاريخ اصدارها ولكن في هذا العام لم يحدث مشاكل مثل العام الماضي، وسوف يتم طرح الاصدارات من الايفون الجديدة للبيع في نفس الوقت .

تأخر طرح ساعة إبل

أما بالنسبة لساعة آبل فقط تأخر نزولها في حدوث الكثير من مشاكل الإنسان وبالتالي تم الإعلان من خلال المؤتمر أنه سوف يتم تحديد موعد نزولها في وقت آخر وبالتالي لم يتم تحديد موعد رسمي لنزول ساعة آبل.

أكدت الشركة الأمريكية أنه سوف يتم إصدار نظام التشغيل ios 15 في الأيام القادمة ويتم تحديداً يوم الاثنين الذي يرافقه 20 سبتمبر.