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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تردد قناة الرابعة العراقية الرياضية 2021 قناة Al-Rabiaa Iraq لمتابعة تصفيات أسيا بكأس العالم في المقال التالي
ازداد البحث كثيراً عن تردد قناة الرابعة العراقية الرياضية الجديدة 2021، وازدياد البحث بهذه الصورة الكبيرة نتيجة لحصول القناة على حقوق نقل العديد من البطولات الهامة في العراق وفي قارة أسيا، فهي الناقل الحصري لكل بطولات الاتحاد الأسيوي لكرة القدم في العراق بدايةً من عام 2021 وحتى عام 2024، كما أن القناة منذ ظهورها الأول تتمتع بنسبة مشاهدة عالية، وتمتلك مجموعة كبيرة من الإعلاميين المميزين والمعلقين المتميزين، ولديها شبكة مراسلين كبيرة تستطيع تغطية كافة الأحداث الرياضية، وتستخدم قناة Al-Rabiaa Iraq أحدث التقنيات لنقل المباريات في أفضل صورة وأنقى صوت، انطلاقة قوية لقناة جديدة تؤكد هيمنتها على الإعلام الرياضي في العراق الفترة المقبلة، كما أنها ستكون منافس قوي على الساحة القارية والعربية.
تردد قناة الرابعة العراقية
يبحث الكثير من متابعي الرياضة بصفة عامة وكرة القدم بصفة خاصة عن تردد قناة الرابعة نايل سات، حتى يتمكنوا من استقطاب القناة وضبطها على جهاز الاستقبال “الريسيفر” للاستمتاع بمتابعة المباريات الهامة، وفيما يلي سوف نستعرض معكم تردد الرابعة العراقية الرياضية الجديد 2021 وهو كالتالي:
|القمر
|نايل سات
|التردد
|11678
|الاستقطاب
|أفقي
|الترميز
|27500
|تصحيح الخطأ
|6\5
موعد مباراة العراق ولبنان
يحتضن استاد خليفة الدولي مباراة العراق القادمة ضد لبنان، وذلك لحساب الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الأولى في تصفيات أسيا المؤهلة لكأس العالم بقطر 2022، وسوف تنطلق المباراة الخميس السابع من أكتوبر، في تمام الساعة الخامسة وثلاثون دقيقة مساءً بتوقيت العراق.
طريقة استقبال وضبط القناة على جهاز الاستقبال “الريسيفر”.
في البداية قم بتوجيه طبق الدش نحو القمر المطلوب، بعد ذلك قم بالنقر على زر “MENU” الموجود على ريموت الريسيفر، الخطوة التالية النقر على زر “تركيب” ثم الضغط على زر “إضافة قناة”، وبعدها يتم إضافة التردد الموجود في المقال بشكل صحيح والضغط على زر “بحث”.
موعد مباراة السعودية واليابان
يستضيف استاد مدينة الملك عبد الله الرياضية “الجوهرة المشعة”، أحداث مباراة السعودية القادمة ضد اليابان، والمقرر لها الخميس السابع من أكتوبر، حيث تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وسيتم نقل المباراة على قناة الرابعة العراقية الرياضية.
مميزات قناة Al-Rabiaa Iraq
- تستحوذ القناة منذ ظهورها الأول على نسبة مشاهدة عالية بفضل امتلاكها لحقوق نقل العديد من البطولات الهامة داخل العراق وخارجه.
- تمتلك مجموعة كبيرة ومميزة من الإعلاميين الرياضيين والمعلقين والمحللين المتميزين.
- لديها شبكة مراسلين كبيرة يستطيعون تغطية كافة الأحداث الرياضية.
- تعمل القناة بأعلى التقنيات الموجودة لتقدم للمشاهد أفضل صورة وأنقى صوت.
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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تردد قناة الرابعة العراقية الرياضية 2021 قناة Al-Rabiaa Iraq لمتابعة تصفيات أسيا بكأس العالم على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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