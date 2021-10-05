سعة تخزين تصل إلى 2 تيرابايت.. تسريبات تكشف عن مواصفات وأسعار آيفون 14 القادم من آبل

لم تمر سوى أيام على طرح هاتف آيفون 13 الذي أعلنت عنه شركة أبل في مؤتمرها السنوي يوم الثلاثاء 14 سبتمبر المنصرم، حتى خرجت تسريبات عن مواصفات وأسعار آيفون 14 المقرر الإعلان عنه في سبتمبر 2022م، إذ ينتظره الملايين، خصوصًا أنه من المتوقع أن يُلبي طموح عشاق آيفون الذين يرغبون في تحديثات أكبر على تصميم هذا الهاتف الذكي، الذي يحتفظ بشكله منذ إصدار آيفون 10 في عام 2018.

تسريبات عن مواصفات وأسعار آيفون 14 القادم من آبل

ورغم أنّ التسريبات عن مواصفات وأسعار آيفون 14 ليست صحيحة بالكامل، فإنها تقرب الصورة عن الإصدار المحتمل إطلاقه بعد عام، فيما يمكن إجمالها في النقاط التالية:

من المتوقع أن يأتي الهاتف مع معالج A16 الرائد من أبل.

كما يتوقع أن يكون المعالم بدقة 5 نانومتر مثل إصدار آيفون 13.

الإطار المستخدم في الهاتف سيكون من التيتانيوم وليس من الستانلس ستيل.

والشاسة من نوع LTPO OLED بتردد 120 هيرتز.

تحسين عمر البطارية.

إرفق مستشعر البصمة تحت الشاشة.

يأتي بسعة تخزين 2 تيرابايت.

التخلي عن إصدار ميني، وسيكون بقياس 6.7 بوصة و6.1 بوصة.

يأتي الهاتف في أربعة إصدارات، هي: ميني بشاشة 5.4 إنش، والعادي بشاشة 6.1 إنش، وبرو بقياس 6.1 إنش، وبرو ماكس بقياس 6.7 إنش.

مواصفات منتظرة في هاتف آيفون 14 القادم من آبل

ويتنظر عشاق هواتف آيفون حول العالم، العديد من المميزات في النسخة المقبلة من أبل، بعد الإعلان عن إصدار آيفون 13 دون وجود بعض المميزات، وهي كالتالي:

استخدام تقنية ProMotion مع جميع نماذج الهاتف.

والعودة إلى استخدام بصمة الإصبع، التي تخلت عنها أبل عندما قدمت آيفون 10 مع خاصية FaceID.

التخلي عن نتوء الشاشة في آيفون 14.

والتخلي عن منفذ Lightning في آيفون 14.

التخلص من خاصية شاحن Lightning واستبداله بمنفذ USB C.

الأسعار المتوقعة لهاتف iPhone 14 القادم من آبل

ومن المتوقع أن تكون أسعار نسخة هواتف iPhone 14 المحتمل الإعلان عنها في سبتمبر 2022، بالأسعار نفسها التي أعلن عنها في نسخة آيفون 13، وهي كالتالي: