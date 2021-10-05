نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اهم مواصفات هاتف آيفون 13 برو ماكس iphone 13 pro max من شركة آبل وسعره الحقيقي في المقال التالي
هاتف آيفون 13 برو ماكس حيث شهدت الأيام القليلة الأخيرة إعلان شركة آبل عن طرح هاتف آيفون الجديد في الأسواق العالمية iphone 13 pro max ، حيث تم تحديد سعر الهاتف والذي تم طرحه خلال الأيام الأخيرة، حيث يعد هاتف آيفون 13 برو ماكس الجديد من الهواتف المميزة التي تأتي بجملة من المواصفات القياسية والذي يأتي ضمن سلسلة هواتف آيفون 13 الجديدة من شركة آبل، ونظرا لكثرة عدد المستخدمين لهواتف آيفون والراغبين في الحصول على أحدث الإصدارات، فنجد أن عمليات البحث في هذا التوقيت تزداد بشكل ملحوظ للتعرف على تفاصيل طرح هاتف آيفون iphone 13 pro max الجديد في الأسواق، وسوف نستعرض من خلال هذا المقال سعر هاتف 13 برو ماكس والمواصفات الخاصة بالهاتف.
سعر هاتف ايفون iphone 13 pro max
تمت بالفعل علمية طرح هاتف آيفون 13 برو ماكس الجديد في الأسواق في كافة أنحاء العالم خلال الأيام الماضية، وذلك تحديدا بداية من يوم 24 من شهر سبتمبر الجاري، وذلك بعدما كانت شركة آبل قد أعلنت عن إمكانية حجز الهاتف إلكترونيًا من خلال الموقع الإلكتروني الخاص بشركة آبل، ونجد أن سعر هاتف آيفون 13 برو ماكس الجديد في الأسواق جاء على النحو التالي.
- سعر هاتف آيفون 13 برو ماكس بنسخة 128 جيجا وهي النسخة الأقل من الهاتف يصل إلى 1100 دولار.
- سعر هاتف آيفون 13 برو ماكس نسخة 256 جيجا باين يأتي بسعر 1200 دولار أمريكي.
- أما عن سعر الهاتف نسخة 512 جيجا بايت يأتي على نحو 1400 دولار أمريكي.
- وسعر النسخة الأكبر من هاتف آيفون 13 برو ماكس بسعة تخزين 1 تيرا بايت جاءت بسعر 1600 دولار أمريكي.
- سعر هاتف آيفون 12 ميني في مكتبة جرير 2021 iPhone 12 mini
الفرق بين ايفون 13 برو ماكس و ايفون 13 برو
أهم مواصفات هاتف آيفون 13 برو ماكس الجديد
يأتي هاتف آيفون 23 برو ماكس بمجموعة من المواصفات القياسية وهي على النحو التالي.
- صمم الهاتف بشاشة مساحتها 6.7 انش.
- دعم الشاشة يصل الى حوالي 120 هرتز.
- مصمم بنظام الشحن السريع.
- يدعم الهاتف نظام NFC.
- يأتي الهاتف مصمم بنظام مقاوم للمياه.
- وزن الهاتف على نحو 240 جرام تقريبا.
- يأتي يتضمن نظام الجيل الرابع والجيل الخامس من حيث شبكات الإتصالات.
- يتضمن نظام الميكروفون الإضافي الذي يساعد في التخلص من الضوضاء.
- يأتي بنظام تحديد الموقع الخاص بالهاتف.
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