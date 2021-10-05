عروض اكسترا على ايفون 13 وايفون 13 برو وايفون 13 برو ماكس لن تتكرر

عروض خرافية على ايفون 13 وايفون 13 برو وايفون 13 برو ماكس من موقع اكسترا لبيع المنتجات الذكية بالتجزئة، وأثارت أجهزة iphone 13 و iphone 13 pro و iphone 13 pro max ضجة كبيرة بعد طرحها في سبتمبر عام 2021 وذلك هواتف ايفون واحدة من الجولات شعبية في العالم.

واحتوى الايفون على الجديد على مزايا عديدة سوف نتناولها فيما بعد في هذه المقالة لكن أبرز هذه المزايا هي التحسينات التي حصلت عليها الكاميرا خاصة في ايفون 13 برو max، ونشرنا قبل ذلك مقالة مفصلة عن كافة هذه التحسينات بعنوان 3 تحسينات بكاميرا ايفون 13 برو، بالإضافة إلى زيادة عمر البطارية وأطلاق معالج أقوى بنسبة 50% عن ايفون 12 برو max.

عروض اكسترا على ايفون 13 وايفون 13 برو وايفون 13 برو ماكس

يقدم اكسترا عرض استثنائي عن شراء ايفون 13 أو ايفون 13 برو أو iphone 13 pro max وهو توصيل مجاني لأي مكان في السعودية.

وفي الوقت نفسه يتحدى اكسترا اي عميل في السعودية إذا وجد سعر أرخص للهاتف في أي مكان آخر سوف يحصل على الفرق وخصم 10% هدية.

يمكنك الحصول على فارق السعر إذا خفض اكسترا سعر أي من أجهزة أيفون بعد شرائك لك.

اسعار ايفون 13 وايفون 13 برو وايفون 13 برو max عند اكسترا السعودية

ايفون 13 بمساحة 128 جيجا باللون الأزرق والأحمر بسعر 3799 ريال .

. وفي الوقت نفسه ايفون 13 بمساحة 256 جيجا باللون الأزرق والوردي وسماء الليل بسعر 4299 ريال .

. ايفون 13 برو بمساحة 128 الذهبي بسعر 4699 ريال .

. أما سعر iphone 13 pro بمساحة 256 جيجا باللون الذهبي والرصاص الداكن فهو بسعر 5199 ريال .

. وهناك آيفون 13 برو بمساحة 512 وهو الأكثر مبيعًا لدى اكسترا باللون الرصاص الداكن أو الذهبي أو الفضي بسعر 6199 ريال .

. هذا بالإضافة على العملاق الجديد آيفون 13 برو بمساحة 1 تيرا باللون الأزرق سييرا بسعر 7199 ريال سعودي.

سعر ايفون 13 برو max الذهبي في السعودية الـ512 و الـ 1 تيرا الـ512 الذهبي لدى اكسترا بسعر 6699 ريال. وفي الوقت نفسه سعر iphone 13 pro max بمساحة 1 تيرا هو 7699 ريال.

شروط وأحكام عروض اكسترا على الايفون الجديد