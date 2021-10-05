نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر Oppo K9 Pro أحدث هواتف شركة أوبو | المواصفات والمميزات والسعر في المقال التالي

Oppo K9 Pro هاتف آخر من هواتف شركة أوبو ينضم لعائلة الـK من هواتف الشركة. حيث أعلنت شركة أوبو مؤخراً عن أحدث هواتفها الذكية في الأسواق الصينية ليقدم عدد من المواصفات والمميزات الجيدة مقابل السعر. يأتي الهاتف كذلك كخليفة لهاتف أوبو الآخر من نفس العائلة Oppo K9 مع بعض التطويرات والتعديلات بحيث يصبح نسخة البرو منه. مواصفات هاتف Oppo K9 Pro : ‌الهاتف يأتي مع وزن يصل إلي قرابة 180 جراماً.‌

كذلك الخامات المستخدمة في صنع الهاتف من البلاستيك Poly Carbonite ، مع وجود إطار من البلاستيك أيضاً حول الهاتف.‌

يدعم الهاتف أيضاً تركيب شريحتي إتصال تدعم شبكات الإتصال حتي الجيل الخامس 5G.‌

لكن لا يمكن زيادة مساحة التخزين ، وذلك لعدم توافر منفذ إضافي لكارت الميموري.‌

يعمل الهاتف بواجهة مستخدم أوبو الجديدة والأحدث ColorOS 11.3 ، والتي تعمل بنظام تشغيل Android 11.‌

كما يحتوي الهاتف علي شاشة بحجم 6.43 إنش من نوع AMOLED وبجودة FHD+ مع دقة 1080×2400 بكسل ، وبمعدل كثافة بكسلات 409 بكسل لكل إنش.‌

تأتي الشاشة أيضاً بدعم خاصية الـHDR10 ، وأيضاً معدل التحديث العالي 120 هيرتز.‌

كذلك تدعم الشاشة درجة سطوع عالية تصل إلي 800 شمعة كحد أقصى.‌

يحتوي الهاتف علي معالج من شركة ميديا تيك وهو Dimensity 1200 5G ، ويأتي بدقة تصنيع 6 نانو متر موفرة للطاقة.‌

أقوي أنوية المعالج من نوع Cortex-A78 بتردد يصل إلي 3.0 جيجا هيرتز ، مع وجود ثلاثة آخري من نفس النوع Cortex-A78 لكن بتردد أقل 2.4 جيجا هيرتز.‌

أما بالنسبة للأربعة الأخري فمن نوع Cortex-A55 وبتردد يصل إلي 2.0 جيجا هيرتز.‌

بالإضافة إلي أن الهاتف يحتوي علي معالج Mali-G77 MC9 يعمل كوحدة معالجة رسوميات GPU.‌

الهاتف يتوفر بإصدارين فقط من مساحة التخزين : 128 جيجا مع 8 جيجا رام ، أو 256 جيجا مع 12 جيجا رام.‌

كما أن ذاكرة التخزين بالهاتف من نوع UFS 3.1 الأحدث والسريع. كاميرا هاتف Oppo K9 Pro : ‌يأتي الهاتف بإعداد ثلاثي للكاميرات الخلفية : الأولي بدقة 64 ميجا بكسل مع فتحة عدسة F/1.7 مع دعم PDAF ، الثانية خاصة بالتصوير الماكرو بدقة 2 ميجا بكسل مع فتحة عدسة F/2.4.

‌كما أن الكاميرا الثالثة والأخيرة فتأتي خاصة بالتصوير الواسع Ultra Wide بدقة 8 ميجا بكسل مع فتحة عدسة F/2.2 مع زاوية 119°.

‌أما عن كاميرا السيلفي فتأتي بدقة 16 ميجا بكسل مع فتحة عدسة F/2.4 ، تدعم تصوير الفيديوهات بدقة 1080 بمعدل التقاط 30 إطار لكل ثانية.

‌الكاميرات تتوفر بدعم الـPanorama و الـHDR ، بالإضافة إلي وجود فلاش ليد ثنائي بجانب الكاميرات Dual Tone.

‌كذلك يدعم الهاتف التصوير بجودة 4K بمعدل التقاط 30 إطار ، أو بجودة FHD بدقة 1080 بمعدلات التقاط 30/60/120 إطار لكل ثانية.

‌يدعم الهاتف أيضاً التثبيت الإلكتروني أثناء التصوير بخاصية GYRO-EIS. مواصفات أخري للهاتف : ‌الهاتف يأتي بسماعات من نوع ستيريو كما هو متوقع بالنسبة لفئة الهاتف السعرية.‌

كما يوجد كذلك مدخل 3.5 مللي خاص بسماعة الأذن.‌

يدعم الهاتف أيضاً خاصية NFC.‌

ولا يتوفر بدعم شبكات الراديو FM.‌

بصمة الهاتف أسفل الشاشة الـAMOLED من نوع Optical ، مع دعم فتح الهاتف ببصمة الوجة Face ID.‌

كذلك الهاتف يحتوي علي بطارية بحجم 4500 مللي أمبير ، تدعم الشحن السريع بقدرة 60 وات حيث يمكن شحن الهاتف بنسبة 50% في خلال 16 دقيقة فقط.‌

مدخل الشحن من نوع USB Type-C 2.0 ، يدعم خاصية On-The-Go.‌

وأخيراً تم إطلاق الهاتف في الأسواق بإختيارين فقط من الألوان وهما كالآتي : الأسود والأزرق. سعر هاتف Oppo K9 Pro : ‌340$ لنسخة 128 جيجا مع 8 جيجا رام ، أو ما يعادل 5350 جنية مصري.‌

420$ لنسخة 256 جيجا مع 12 جيجا رام ، أو ما يعادل 6600 جنية مصري. الوسوم عمر شويل - جدة Oppo K9 Pro أحدث هواتف شركة أوبو | المواصفات والمميزات والسعر - ثقفني error: غير مسموح بنقل المحتوي الخاص بنا لعدم التبليغ

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر Oppo K9 Pro أحدث هواتف شركة أوبو | المواصفات والمميزات والسعر على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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