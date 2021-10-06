مزايا ويندوز 11 الجديد وخطوات تهيئة الكمبيوتر للتحديث والحصول عليها

أهم مزايا ويندوز 11 الجديد بعد إعلان مايكروسوفت عن إطلاقها على نطاق واسع بداية من الثلاثاء 5 أكتوبر 2021، مع مراعاة ما تخدثت عنه الشركة نحو عدم إتاحة التحديث لكل الأجهزة العاملة بنظام “windows” في نفس الوقت، كما قد لا يتاح كل بعض المميزات الرئيسية عند الإطلاق، على حد التصريحات المتناقلة منذ أغسطس 2021، واليوم أصبح بالإمكان الحصول على تلك النسخة عبر ثلاث طرق سنتعرف عليها لمن يرغب في الترقية من مشغلي الإصدار العاشر حالياً.

مميزات ويندوز 11 وفق أخر تحديث

تحدثت عدد من المواقع العالمية المتخصصة في مجال التقنية ومنها موقع “سي نت”، أن أهم مميزات نظام windows 11 الجديد، الانسيابية في التصميم بما يشبه أجهزة ماك، وقد تم تطوير قائمة إبداء الشهيرة لتكون على شكل مخالف ويتوفر بها إمكانيات جديدة، ستحظى دون شك باستحسان الكثير من المستخدمين، كم تم الإشارة لما لن يكون متاح من البرامج او التطبيقات التي اعتاد البعض على استخدامها.

تصميم جديد في قائمة ابدء

تتمتع بتصميم انسيابي يشابه أجهزة حواسب ماك.

توفر برنامج مايكروسوفت تيمز وأدوات متنوعة للاستخدام.

دعم تطبيقات الأندوريد “مستقبلا”، غير أنها لن تتاح خلال التحديث الحالي .

توفير استهلاك الطاقة.

كيفية الحصول على ويندوز 11

ذكرت شركة مايكروسوفت ثلاث طرق منها يمكن الحصول على ويندوز 11 الجديد، لكنها أكدت على ضرورة امتلاك جهاز الحاسب للحد الأدنى من المواصفات الفنية، لإمكانية التحديث والتنصيب، ولذا أعلنت الشركة على أنها ستطلق النظام على مراحل، مشيرة إلى أن توافق الجهاز لا يعني قدرته على التشغيل، وفي حالة أصبح الجهاز معد للترقية، ستصل رسالة للمستخدم لتخبره بالأمر، وحول طرق الانتقال إلى ويندوز 11 فهي كالتالي:

التهيئة والتحديث من ويندوز 10 إلى ويندوز 11 عبر مساعد التثيت وهي الطريقة الموصى بها.

إنشاء وسائط للتنصيب، عبر الحصول على ترخيص، أو من خلال جهاز ويندوز 10 للتحديث.

التنصيب عن طريق نسخة أيزو من الموقع الرسمي

يجب التحقق من قدرة جهاز الحاسب وتوفر الإمكانيات لاستقبال التحديث الجديد وتشغيل ويندوز 11، والتي تظهر بكل التفاصيل على موقع مايكروسوفت لمن سيريد الحصول على الخدمة.