نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الإعلان عن Redmi Note 10 Lite بمعالج Snapdragon 720G وسعر 190 دولار في المقال التالي
طرحت شركة شاومي هاتفها الجديد Redmi Note 10Lite الذي يتقارب في تصميمها الخارجي مع هاتف Redmi Note 9 pro، ياتي الهاتف الجديد باللون الأزرق، للون آخر جديد وهو اللون الذهبي، هذا الاختلاف الوحيد بين إصدار ريدمي نوت ٩ برو والهاتف الجديد، أعلنت شركة شاومي أيضا أن الهاتف سوف يطرح في الأسواق بسعر يبدأ من 190 دولار.
هاتف Redmi Note 10Lite
الهاتف الجديد Redmi Note 10Lite سوف يُطرح باصدارات مختلفة من حيث المساحة التخزينية وذاكرة الوصول العشوائي، حيث يأتي الإصدار الأول بمساحة تخزين 128 جيجا بايت و6 جيجا بايت رامات، والهاتف الآخر يأتي بمساحة 64 جيجا بايت و4 جيجا بايت رام، والهاتف مزود بالعديد من الخاصيات المميزة في الكاميرا الخلفية والأمامية وكذلك البطارية بقدرة 5020 ملي أمبير، وتتميز بأنها تدعم خاصية الشحن السريع لشحن الهاتف خلال فترة قصيرة مع عدم تسريب الشحن من البطارية.
مواصفات هاتف Redmi Note 10Lite
الهاتف يأتي بتصميم متشابه مع التصميم القديم لهاتف ريدمي نوت 9 برو ويختلفان في اللون والخاصيات الجديدة وتأتي مواصفات الهاتف الجديد كما أعلنت الشركة المنتجة MIUI:
- ياتي هاتف ريدمي نوت 10 لايت بمعالج Snapdragon 720G.
- المساحة التخزينية للهاتف تبدأ من 64 جيجا بايت للتخزين الداخلي، أ من ا الإصدار الأعلى فيكون مساحة التخزين فيه 128 جيجا بايت.
- ذاكرة الوصول العشوائي للهاتف 4 جيجا بايت رام و6 جيجا بايت رام.
- الكاميرا الخلفية للهاتف تأتي بنفس التصميم القديم الموجود في هاتف ريدمي نوت تسعة،
- مع مستشعر للكاميرا بدقة 48 ميجا بكسل، 8 ميجا بكسل وزاوية عرض واسعة.
- بطارية الهاتف تأتي بقدرة 5020 مللي أمبير مما يتيح تشغيلها لأطول فترة ممكنة.
- الهاتف الجديد مزود بخاصية الشحن السريع التي تصل إلى 18 وات مما يتيح شحن الهاتف بشكل أسرع.
- يأتي الهاتف بواجهة MIUI 12 وهي واجهة مميزة تمنح الهاتف مظهر مميز.
- الهاتف يدعم شريحتين SIM، كما يدعم أيضاً بطاقة التخزين الإضافية microSD يمكن إضافتها إلى الهاتف.
- أعلنت الشركة أن الهاتف الجديد سوف يطرح في السوق الهندي بسعر يبدأ من 190 دولار أو 215 دولار للإصدار الأعلى.
- اللون: يأتي الهاتف الجديد باللونين الأزرق والذهبي.
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