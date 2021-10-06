الإعلان عن Redmi Note 10 Lite بمعالج Snapdragon 720G وسعر 190 دولار

طرحت شركة شاومي هاتفها الجديد Redmi Note 10Lite الذي يتقارب في تصميمها الخارجي مع هاتف Redmi Note 9 pro، ياتي الهاتف الجديد باللون الأزرق، للون آخر جديد وهو اللون الذهبي، هذا الاختلاف الوحيد بين إصدار ريدمي نوت ٩ برو والهاتف الجديد، أعلنت شركة شاومي أيضا أن الهاتف سوف يطرح في الأسواق بسعر يبدأ من 190 دولار.

هاتف Redmi Note 10Lite

الهاتف الجديد Redmi Note 10Lite سوف يُطرح باصدارات مختلفة من حيث المساحة التخزينية وذاكرة الوصول العشوائي، حيث يأتي الإصدار الأول بمساحة تخزين 128 جيجا بايت و6 جيجا بايت رامات، والهاتف الآخر يأتي بمساحة 64 جيجا بايت و4 جيجا بايت رام، والهاتف مزود بالعديد من الخاصيات المميزة في الكاميرا الخلفية والأمامية وكذلك البطارية بقدرة 5020 ملي أمبير، وتتميز بأنها تدعم خاصية الشحن السريع لشحن الهاتف خلال فترة قصيرة مع عدم تسريب الشحن من البطارية.

مواصفات هاتف Redmi Note 10Lite

الهاتف يأتي بتصميم متشابه مع التصميم القديم لهاتف ريدمي نوت 9 برو ويختلفان في اللون والخاصيات الجديدة وتأتي مواصفات الهاتف الجديد كما أعلنت الشركة المنتجة MIUI: