كوكب الأرض على موعد مع ظاهرة فلكية اليوم

كوكب الأرض على موعد مع ظاهرة فلكية اليوميترقب عشاق الفلك والفضاء الخارجي اليوم في جميع أنحاء العالم، ظاهرة فلكية مميزة في نحو الساعة الـ02.00 مساءً، إذ سيكون القمر في منزلة الاقتران مع بداية شهر هجري جديد لعام 1443 هجريًا.

ويبدأ اليوم الأربعاء، الموافق السادس من أكتوبر لعام 2021، رصد هلال شهر ربيع الأول، إذ سيصل القمر منزلة الاقتران عند الساعة 02:05 مساءً، منتقلاً من غرب الشمس إلى شرقها، ليبدأ شهراً اقترانياً جديداً، بحسب ما أوضحته الجمعية الفلكية بجدة عبر حسابها الرسمي على «فيسبوك».

وبحسب بيان الجمعية الفلكية، فإن الشمس ستغرب اليوم من مكة المكرمة عند الساعة الـ06.04 مساءً، وفي ذلك الوقت سيكون القمر فوق الأفق الغربي على ارتفاع درجتين، وزاوية استطالته عن الشمس تبلغ 3 درجات بينما ستبلغ نسبة إضاءته 0.1%، وسيغرب القمر عند الساعة 06:19 مساءً بعد نحو 15 دقيقة من غروب الشمس، ولن يمكن رؤية القمر الليلة.

وسيتبع منزلة الاقتران للقمر، منزله أخرى تعرف باسم «الإهلال»، وتعني رؤية الهلال الجديد بسهولة بعد اقتران القمر مع الشمس وخروجه من منزلة المحاق وابتعاده مسافة كافيه عن الشمس لظهور النور على سطحه وستكون مهيأة في اليوم التالي.

ومن المنتظر أنَّ يكون القمر مرئيًا غدًا بسهولة، إذ ستغرب الشمس من أفق مكة المكرمة عند الساعة 6:03 مساءً، وفي ذلك الوقت سيكون القمر فوق الأفق الغربي على ارتفاع 11 درجة وزاوية الاستطالة 15 درجة بينما تبلغ درجة إضائته 1.8%، وسيغرب عند الساعة 06:59 مساءً، أي بعد نحو 56 دقيقة من غروب الشمس .

ويعد هذا الوقت من الشهر القمري مثالياً لرصد الأجسام الخافتة في أعماق الفضاء كالمجرات والسدم والعناقيد النجمية، نظراً لأن السماء تكون مظلمة لعدم وجود ضوء القمر.

