بضغطة واحدة اشحن جواهر فري فاير.. واحصل على أكواد اللعبة الجديدة

أحداث جديدة أطلقتها لعبة فري فاير خلال الفترة الأخيرة، تزامنًا مع إطلاق النسخة الماكس الأحدث منها، والتي جلبت معها العديد من الإضافات المميزة والقوية والأسلحة والرقصات والملابس وغيرها، إلا أن ذلك يتطلب الحصول على الجواهر التي تساعد اللاعبين في الحصول على تلك المهام والإضافات، وهو ما يتم الحصول عليها من خلال عدة طرق متنوعة، سواء المدفوعة عبر الموقع الرسمي للعبة shop2game، أو من خلال الحصول على الجواهر المجانية في الهدايا والجوائر التي يتم توفيرها عبر المسابقات التي تنظمها للرابحين، ثم الحصول على قسائم ذهبية.

أبرز إضافات فري فاير

تم إضافة عدد من الأسلحة الجديدة المتنوعة ومتعددة المهام إلى بيئة اللعبة، وهو ما يضفي أجواء من الإثارة والتشويق إلى بيئة اللعبة، ومنها أسلحة فائقة الدقة والتصويب على الهدف بنجاح، ومسدسات كاتمة للصوت، كما توفير أغلفة الأسلحة الجديدة والحصرية في طور الرويال باس المتعددة، كما يمكن من خلال الجواهر المتوفرة لديك من الحصول على كامل الإضافات الجديدة من متجر المكعب السحري، والحصول أيضًا على باقة سيف الملك و باقة الإمبراطورة الرائعة، بالإضافة إلى كافة المهام التي تم إتاحتها خلال طور حرب الفضائيين من أطباق فضائية وغيرها.

أكواد فري فاير جديدة

وقبل أن ننشر اكم أبرز الأكواد الجديدة للعبة فري فاير، والتي تتكون من 12 رقم ورمز وحرف، لابد أن يكون ساري الصلاحية، حتى يتسنى الحصول على الجواهر من خلالها، لابد من معرفة أن أكثر طريقة آمنة لشحن الجواهر والحصول عليها بشكل سريع، تكون من خلال موقع اللعبة: shop2game، شرط الدفع الإلكتروني من خلال بطاقتك والشحن مقابل مالي، أما أبرز الأكواد فهي كما يلي: