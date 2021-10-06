Windows 11 الإصدار الجديد لنظام ويندوز ومتطلبات تشغيله

Windows 11 هو أحدث إصدار حالي لنظام الويندوز، فنظام Windows 11 يعد من أكثر أنظمة التشغيل شهرة وانتشارًا على الإطلاق، كذلك هو من إنتاج شركة مايكروسوفت Microsoft، حيث أن هذه الشركة أصدرت أول نسخة من نظام تشغيل الحواسب الآلية ويندوز منذ عام 1993 م، وكانت إصدار 3.1، وفي 1994 م تطور الإصدار ل 3.51 لعام 1994 م، وأخذت التطورات لنظام تشغيل ويندوز من إصدار 1995 م NT في 1996 م، حتى تطور إلى ويندوز 2000، ومن ثم ويندوز ال XP، ثم اختلف كليًا وتطور نظام تشغيل مايكروسوفت ويندوز، من Vista حتى ويندوز 7 مرورًا بويندوز 8، حتى ويندوز 10 المعدل كليًا والمختلف عن سابقيه، ومع بداية عهد تكنولوجيا جديد لمايكروسوفت، وتوسع مايكروسوفت ليشمل ويندوز للأجهزة اللوحية، أصدرت أخيرًا ويندوز 11 المعدل، والمتوافق مع الأندر ويد، اليوم سوف نأخذكم في عالم جديد، لمعرفة أحدث إصدارات مايكروسوفت، نظام تشغيل ويندوز 11 لعام 2021 م، وكذلك سوف نعرض لكم بهذا المقال ما يميز هذا النظام، وما هي المتطلبات التي يجب توافرها لتشغيل نظام ويندوز 11، فإن كنتم متعطشين لمعرفة كل ما جاء به الإصدار الأحدث لويندوز، فهذا المقال هو مرادكم.

إصدار جديد لنظام الويندوز( ويندوز 11)

صرحت شركة مايكروسوفت عن توقعها لبدأ شحن النسخة الجديدة لويندوز 11 في يوم الخامس من أكتوبر لعام 2021 م لأجهزة الكمبيوتر والأجهزة اللوحية التي تعمل بنظام تشغيل ويندوز، كما أضافت شركة مايكروسوفت لويندوز 11 وجهات للمستخدمين لم تختلف كليًا عن ويندوز 10، ولكن بأبعاد مختلفة، كما أنها أضافت إمكانيات مستحدثة لمساعدة مستخدمي ويندوز 11كفريق عمل مايكروسوفت الجاهز لمساعدة المستخدمين في أي وقت، للعمل بنظام ويندوز 11، وكذلك الاتصال مجانًا بطاقم الفريق في أي وقت، كما أصدرت مايكروسوفت الإصدار الحديث المتوافق مع ممارسة الألعاب الأون لاين والأندرويد، كما أن هناك تغييرات في تقسيمات ومهام ويندوز 11.

متطلبات تشغيل نظام Windows 11

إليكم الحد الأدنى من المتطلبات التي يجب توافرها للأجهزة التي تعمل بنظام ويندوز 11 المعالج، فيجب أن يكون واحد جيجا هيرتز(GHZ)، أو معالج أسرع يعمل برقاقة COC، ثانيًا الذاكرة يجب أن تكون واحد جيجا بايت لنظام ال 32 بت، و 2 جيجا بايت لإصدار 64 بت، ومساحة القرص الصلب أو الHard Disk 16 جيجا بايت لنظام تشغيل 32 بت، و 32 جيجا بايت لنظام تشغيل 64 بت، أما بالنسبة للرسوم أو الجرافيك أو كارت الشاشة، إمكانية Direct X9 أو إصدار أحدث WDDM 1.0، الشاشة لا تقل عن 600 X 800 بيكسل، الاتصال بالإنترنت، يجب أن تتصل بالإنترنت دائمًا، لكي تتمتع بأفضل تجربة للأداء والحماية ومساعدة فريق مايكروسوفت تيم في أي وقت.

وفي النهاية، نود أن نضيف أنه قد تم تعديل كافة الثغرات في ويندوز 10، على الرغم من أن الوجهات لا تختلف كليًا عن ويندوز 10، إلا أن النظام الجديد حتى الآن يدعم جزئيًا تطبيقات الأندرويد ويضمن لمستخدميه تجربة ممتعة لألعاب الأون لاين، وكما تعودنا من مايكروسوفت على التطوير والإبداع المتواصل.