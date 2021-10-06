نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر Oppo f19 هاتف جديد من شركة أوبو | أهم المميزات والعيوب في المقال التالي

Oppo F19 هاتف آخر من هواتف شركة أوبو في الفئة المتوسطة في أسواق الهواتف الذكية حول العالم. حيث أعلنت شركة أوبو مؤخراً عن الهاتف بالإضافة إلي عدد من الإصدارات الأخري من نفس العائلة : عائلة الـF والتي شهدت انتشاراً واسعاً في الأسواق المصرية ولقيت مبيعاً واسعاً في مختلف الفئات. إلا أن الشركة قررت عدم إطلاق هواتف تلك السلسلة في مصر وتم استبدالها بهواتف عائلة الـReno الجديدة. وكذلك الحال مع بعض هواتف الشركة الأخري مثل Oppo K9 و Oppo K9 Pro وغيرهم من السلاسل الأخري. مواصفات هاتف Oppo f19 : ‌يصل وزن الهاتف إلي حوالي 175 جراماً.‌

الخامات المصنوع منها الهاتف تأتي من البلاستيك poly Carbonite ، مع وجود إطار حول جسم الهاتف من البلاستيك أيضاً.‌

يدعم الهاتف تركيب شريحتي إتصال تدعم شبكات الإتصال حتي الجيل الرابع 4G.‌

كذلك يتوفر منفذ إضافي بجانب منافذ الشريحتين خاص بإضافة كارت ميموري ، لذا يمكن زيادة سعة التخزين.‌

شاشة الهاتف تأتي بحجم 6.43 إنش من نوع AMOLED بجودة FHD+ مع دقة 1080×2400 ، وبمعدل كثافة بكسلات 409 بكسل لكل إنش.‌

لا تزال الشاشة تدعم معدل التحديث العادي 60 هيرتز.‌

كما تصل درجة سطوع الشاشة إلي قرابة الـ800 شمعة.‌

يعمل الهاتف أيضاً بنظام تشغيل Android 11 ، مع واجهة أوبو الخاصة والأحدث ColorOS 11.1.‌

كما يحتوي الهاتف علي معالج من الفئة المتوسطة من شركة كوالكوم وهو Snapdragon 662 ، والذي يأتي بدقة تصنيع 11 نانو متر.‌

المعالج ثماني النواة يحتوي علي أربعة أنوية من نوع Kryo 260 Gold ، تعمل بتردد 2.0 جيجا هيرتز.‌

أيضاً يوجد أربعة أنوية أخري من نوع Kryo 260 Silver ، وبتردد أقل 1.8 جيجا هيرتز.‌

كذلك يحتوي الهاتف علي معالج رسوميات GPU من نوع Adreno 610.‌

تم الإعلان عن الهاتف باصدار واحد فقط من سعة التخزين ويأتي كالآتي : 128 جيجا مع 6 جيجا رام. كاميرا هاتف Oppo f19 : ‌يحتوي الهاتف علي كاميرا أمامية بدقة 16 ميجا بكسل مع فتحة عدسة F/2.4 ، تدعم تصوير الـPanorama.‌

كذلك يوجد بظهر الهاتف ثلاثة كاميرات خلفية : الأساسية بدقة 48 ميجا بكسل مع فتحة عدسة F/1.7 ، وتأتي بدعم الـPDAF.‌

الثانية للتصوير الماكرو بدقة 2 ميجا بكسل مع فتحة عدسة F/2.4 ، وأخيراً كاميرا للعزل وتصوير البورترية بدقة 2 ميجا بكسل مع فتحة عدسة F/2.4 أيضاً.‌

تدعم الكاميرات كذلك الHDR و الـPanorama ، بالإضافة إلي وجود فلاش ليد.‌

كما يدعم الهاتف تصوير الفيديوهات بجودة FHD وبدقة 1080 بمعدل التقاط 30 إطار لكل ثانية بكل من الكاميرات الأمامية والخلفية. مواصفات أخري للهاتف : ‌سماعات الهاتف من نوع مونو وليست ستيريو وذلك مناسب لفئة الهاتف السعرية.‌

كما يدعم الهاتف تركيب سماعة الأذن ، وذلك لتوفر مدخل الـ3.5 مللي.‌

لا يدعم الهاتف خاصية NFC.‌

لكنه يتوفر بدعم شبكات الراديو FM.‌

البصمة موجودة أسفل شاشة الهاتف الـAmoled ، مع إمكانية فتح الهاتف ببصمة الوجة.‌

كذلك يحتوي الهاتف علي بطارية بحجم 5000 مللي أمبير ، تدعم الشحن السريع بقدرة 33 وات حيث يمكن شحن الهاتف بنسبة 54% في خلال 30 دقيقة فقط.‌

يتوفر الهاتف بثلاثة فقط وهم : الأسود ، الأبيض ، والأزرق. سعر هاتف Oppo f19 : ‌268$ للنسخة الوحيدة المتوفرة من الهاتف 128 جيجا مع 6 جيجا رام ، أو ما يساوي 4210 جنية مصري. الوسوم عمر شويل - جدة Oppo f19 هاتف جديد من شركة أوبو | أهم المميزات والعيوب - ثقفني error: غير مسموح بنقل المحتوي الخاص بنا لعدم التبليغ

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر Oppo f19 هاتف جديد من شركة أوبو | أهم المميزات والعيوب على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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