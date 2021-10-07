نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أقوى اختبار لقوة تحمل ايفون 13 برو ماكس iphone 13 .. هل يستحق كل ريال؟ في المقال التالي

عمر شويل - جدة منذ صدور ايفون 13 برو ماكس في سبتمبر عام 2021 وهناك حالة كبيرة من الاهتمام به في كل أنحاء العالم لاسيما المملكة العربية السعودية، ولم يأتي ذلك من فراغ حيث دائم ما تهتم شركة ابل بتقديم كل ما هو جذاب في أجهزة ايفون، وكانت apple قد أصدرت في الربع الأخير من عام 2021 ايفون 13 وايفون 13 برو وايفون 13 برو max.

واحتوى ايفون 13 برو ماكس على مزايا ثورية منها أنها لأول مرة احتوى على ذاكرة 1 تيرا بايت إضافة إلى إمكانية أنه يمكنه الاتصال بالأقمار الصناعية مباشرة في حالات الطوارئ.

اختبار صادم لقوة تحمل ايفون 13 بروماكس.. هل يستحق كل ريال؟

تعرضت شاشة ايفون 13 برو max إلى اختبار قاسي ضد الخدوش باستخدام قلم مدبب.

وفي الوقت نفسه تمكنت الشاشة من اجتياز هذا الاختبار بفضل طبقة الحماية المضافة التي تم وضعها عليها بمصانع ابل.

أما الإطار المعدني اللامع الذي يتواجد على يمين ويسار الهاتف لم يتمكن من مقاومة الأشياء الحادة ونجحت في خدشه بشكل كبير.

غطاء الكاميرا الأساسية لـ iphone 13 pro max مضاد ضد الخدوش بمستوى الضغط القليل،

لكنه قابل للخدش مع مستوى الضغط المتوسط.

هل iphone 13 pro max مضاد ضد اللهب؟

وفي الوقت نفسه شاشة الهاتف مضادة ضد اللهب بصورة مذهلة، ويمكن استعماله بصورة طبيعية أثناء تعريضه للهب ولمدة طويلة.

أهم اختبار لقوة تحمل هاتف ايفون 13 برو ماكس

وفي الوقت نفسه خامات ايفون 13 برو max تجعله منيعًا أمام محاولات الثني باستعمال اليدين بأقصى قوة.

سعر ايفون iphone 13 pro max في السعودية

ايفون 13 برو max بسعر 7699 ريال بمساحة 1 تيرا بايت وباللون الأزرق سييرا.

أكثر مزايا ايفون 13 برو ماكس جاذبية