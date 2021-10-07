نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “تثبيت” تردد قناة دراما الوان الجديد 2021.. مجاناً على نايل سات حزمة شرقية في المقال التالي

عمر شويل - جدة نشارك تردد قناة دراما الوان التي تبث على نايل سات 2021، وهي أفضل قناة في عالم الدراما التركية، أقترن بثها بعرض مسلسلات حديثة والتي هي في الاغلب ذات إصدارات تركية. وبالمثل الدراما الهندية، ولكن بشكل أقل، وتظهر القناة الفضائية بعد استقبالها فضائيا باسم drama alwan. وهي صاحبة كتالوج واسع يضم أحدث الحلقات مثل الدراما والأفلام وعادة ما تكون تلك الحلقات مدبجة او مترجمة، ومن دواعي سرورنا “على موقع ثقفني” إفادتكم بما هو تردد دراما الوان وكيفية تنزيلها.

وهكذا يمكن تنزيل قناة دراما الوان من خلال ضبط الهوائي يتبعه إدخال ترددها بشكل صحيح، في إعدادات جهاز الرسيفر الخاص بكم، ويمكن توضيح تنزيلها من خلال الخطوات التالية:

تنزيل دراما الوان 2021

اضغط على زر القائمة من جهاز التحكم

توجه إلى التركيب أو التثبيت

او اذهب الى قائمة الترددات، هذا الإخلاف بسبب نوع الجهاز

قمر باختيار القمر الصناعي نايل سات وأضف التردد الخاص بالقناة في الخانات المخصصة

بعد إتمام الخطوة التالية سيتم تحميل القناة

انقر على حفظ والبحث

تردد قناة دراما الوان الجديد

التردد 11595 V القمر الصناعي نايل سات معدل الترميز-SR 27500 معامل الخطأ-FEC 7/8

تستهدف دراما الوان على سبيل المثال عرض تشكيلات واسعة من الأفلام والمسلسلات على سبيل المثال مثل الرومانسية والاكشن والتاريخية، ونتيجة لذلك أمتد نجاحها لسنوات طويلة وعرفها الجمهور بحصريتها، ومن أشهر ما قدمته مسلسلات زهرة الثالوث، مسلسل لحن الحياة. وتنقسم برامجها أي دراما الوان الى مسلسلات حديثة وقديمة بالرغم ان ذلك لم يحدث فرقاً لكن إقبال المشاهدين كبير لكونها مسلسلات رائجة، وتتواجد القناة على القمر المصري نايل سات وتبث على مدار الساعة، وطوال الأسبوع.

ماهي دراما الوان

من مميزات هذه القناة “drama alwan” أنها أكثر قرباً من الجمهور فتنشط على مواقع التواصل الاجتماعي كالفيسبوك لمشاركة أوقات المسلسلات والاستماع الى طلبات المشاهدين، ما إذا لديهم محتوى يريدون عرضه. وتعّد القناة التلفزيونية ذات انتقاء مميز في اختيار محتواها التركي فغالباً يكون في مفضلات المشاهدين، ونظراً لتخصيص دراما الوان بث مجاني على الأقمار الصناعية وبثها على نايل سات توسعت رقعتها الجماهيرية، وتسعى لإطلاق حزمة شرقية عامة بتردد جديد على نفس القمر المذكور.