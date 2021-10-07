مميزات وعيوب ويندوز 11 تعرف عليها الآن بالتفصيل

مميزات وعيوب ويندوز 11 باتت هي الشغل الشاغل للعديد من الأفراد اليوم والراغبين في تحديث الإصدار المثبت على الحاسوب الشخصي أو اللاب توب إلى هذا الإصدار الجديد من نظام التشغيل ويندوز والذي قد صدر للتو عبر شركة مايكروسوفت العالمية ، ولذلك فإن السطور التالية سوف توضح كل ما يتعلق بهذا الإصدار الجديد بالتفصيل.

مميزات وعيوب ويندوز 11

لقد قام خبراء التقنية والبرمجيات وأنظمة التشغيل بعمل عدد كبير من المراجعات والتقييمات الخاصة بنظام التشغيل الجديد windows 11 من أجل الوقوف على اهم مميزات وعيوب تحديث وإصدار ويندوز الجديد قبل أن يشرع المستخدمين في تثبيته على الجهاز ، وجاءت مميزات وعيوب ويندوز 11 على النحو التالي:

مميزات ويندوز ١١

ميزات جديدة للمهام من شأنها أن تساعد المستخدم على فتح أكثر من تطبيق على شاشة واحدة في آن واحد.

توفير ميزات دعم أكبر للعب سواء على مستوى التشغيل أو الاستماع إلى الصوت ثلاثي الأبعاد أو تشغيل كافة الألعاب على غرار أجهزة Xbox series X.

تشغيل تطبيقات الاندرويد على الحاسوب دون الحاجة إلى استخدام محاكي ، وتلك هي المِيزة الأحدث والأهم في إصدار ويندوز الجديد ، ولقد تم ذلك عبر التعاون مع متجر Amazon والتطبيقات التي تأتي بتقنية Intel bridge المقدمة من شركة إنتل ، وفي انتظار تجرِبة المستخدمين لتلك الخاصية الجديدة من أجل نقل التجربة الخاصة بذلك كاملة وما قد واجههم من حلول أو صعوبات في ذلك.

سوف يحصل المستخدم على تجرِبة لمس أفضل عبر توفير مساحة مناسبة بين التطبيقات والأيقونات وخصوصا عند استخدام الأجهزة اللوحية المزودة بنظام تشغيل ويندوز.

تحديث مرة واحدة فقط في العام ، حيث إن بعض المستخدمين قد أعلنوا عن ضجرهم من كثرة التحديثات التي تتم على إصدار ويندوز ١٠ ، لذلك تم التغلب على ذلك والإعلان عن وجود تحديث واحد فقط في العام لويندوز ١١.

توفير خدمة الدردشة الصوتية من خلال التكامل التام مع برنامَج تيمز Teams لإعداد غرف الدردشة والاجتماعات التابع أيضا إلى شركة مايكروسوفت.

واجهة مستخدم ذو شكل أكثر جاذبية وأكثر سهولة في الاستخدام وأكثر تنظيما واحترافية من إصدار ويندوز ١٠ ومن ويندوز 7 أيضًا وكافة إصدارات ويندوز السابقة.

ويدجت للحصول على المعلومات الخاصة بأي برنامَج أو تطبيق أو غيرهم يظهر عن المرور على الأيقونة من أجل التعرف على اي معلومات عنهم بشكل سريع.

تم تصميم ويندوز ١١ وفق قدر كبير من أدوات وتقنيات الحفاظ على أمن المستخدم والخصوصية أيضاً.

سوف يتم توفير متجر مايكروسوفت Microsoft store للمستخدمين على ويندوز 11 للوصول إلى كافة التطبيقات المتوفرة على المتجر بسهولة وهو الأمر الذي قد غاب عن ويندوز ١٠ أيضًا.

عيوب ويندوز 11

هناك بعض المآخذ على تحديث ويندوز ١١ أشار إليها البعض ، مثل: